北都研究小組倡政府允開發商自主探索方案，提供靈活地價支付模式

政府近日推出三個北部都會區發展試點，採取邀請私營企業參與公共基建的模式，由香港房地產協會及全國工商聯房地產商會香港及國際分會組成的「北部都會區政策研究小組」認同並支持政府採用「片區開發」模式，認為該模式有助提升企業對香港重大發展項目的參與度，不僅能有效減輕政府的財政負擔，亦能加快片區項目的落成進程。

（柳英傑攝）

研究團隊就《北部都會區發展》提交建議書，建議包括：政府應賦予更大的發展自由度及空間，制定靈活的政策框架，僅提供整體發展指標和規劃方向，允許開發者在框架下自主探索具體方案；建議借鑑市區重建局及港鐵(00066)的成功經驗，研究更靈活的地價支付模式，例如分期付款、按利潤分成或非原址換地等；通過稅收減免等優惠政策，並協調國家政策性銀行提供低息貸款等激勵措施，加快實現開發目標等。

小組更建議政府可考慮引入全新土地類別，專門用於建設高端人才和學生宿舍，並規定此類土地上的房屋僅限於租賃，不得出售；此外，政府可積極引入智能交通系統，透過應用科技提升交通效率，減少擁堵、優化交通流量，並實現更靈活的交通管理等。

香港房地產協會會長郭海生強調，在地區開發上一定離不開投資者，而投資者「做生意要賺錢」為十分正常，但比起盈利投資者更著重風險，他認為政府應考慮平衡投資者的風險，不要將全部風險轉嫁予投資者。

撰文：經濟通採訪組

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