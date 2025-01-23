預算前瞻 | 會計師公會倡收基建通行費，提高住宅物業租賃印花稅

香港會計師公會會長歐振興在記者會上指出，公會料政府截至2025年3月底止2024/25財政年度錄得赤字約970億元，原先政府赤字預算為481億元，由於賣地收入較預期減少250億元；印花稅收入減少180億元；經濟增長亦遜於預期。

（許英略攝）

公會推算，截至3月底止財政儲備為6375億元，較預期減少490億元，相等於約10個月支出，但認為香港整體財政穩健，由於外匯基金資產逾4萬億元；赤字率相對較低，前年為3.3%。不過，歐振興指情況仍在變化，需以行動刺激經濟活動及特別要控制經常性開支。

不贊成公務員人手薪酬一刀切

歐振興指出，政府本財年預算中逾90%收入用於經常性開支，因此有需要控制公共開支及增加收入。被問及社會關注公務員帶頭減薪及兩元乘車優惠是否應該取消，歐振興不贊成將公務員人手、薪酬「一刀切」削減，而應視乎績效表現可加可減，以及利用科技改善人手編制；兩元乘車優惠則認為要做好結構分析及分配，指社會開支需要有持續性及用得其所。他續指出，近年政府已就各種改變作出不同措施，例如創科，惟現處於轉型期，令產業多元化需時收成。

提升薪俸稅標準稅率最高一級至16.5%，分期收首置印花稅

香港會計師公會稅務師會執行委員會主席楊澤志指出，在短至中期內增加收入方面，建議包括向進入指定香港管制站的所有私人及公共地面交通工具收取基建通行費，主要為邊境道路收費；薪俸稅及個人入息課稅標準稅率兩級制中，可將較高一級的標準稅率由16%提高至16.5%，料可增加4至5億元額外收入，並提高住宅物業租賃印花稅；向位於香港或在香港營運的跨國企業集團實施「最低補足稅」。

公共開支方面，楊澤志則建議應優先用於可惠及社會、帶動增長的領域，例如房屋、醫療、教育、福利和數碼化。主要基建項目融資除發債外，應考慮公私營合作機會，並定期檢討道路收費水平。

為支援企業，公會建議為中小企下調利得稅兩級制的稅率或提高門檻，例如由200萬元提高至400萬元；為合資格地區總部的相關利潤提供50%的利得稅減免，資助遷冊至香港的企業諮詢及法律費用等。另建議為應對零售、餐飲及旅遊業成立專責小組。此外，為支持地產及置業人士需要，建議允許分期繳納、降低首置物業印花稅。

倡政府帶頭提升退休年齡至最高68歲

民生方面，香港會計師公會稅務師會執行委員會副主席張瑛建議，本財政年度薪俸稅、個人入息課稅和利得稅給予100%稅務寬免，上限為6000元；對個人擁有的物業提供3個季度的差餉寬免，上限為每季1200元，並考慮只限於應課差餉租值不超過20萬元或應課差餉租值較低的物業；每住宅和商業帳戶獲得1000元電費補貼；將自願醫保計劃的稅務扣除上限提高至每名受保人12000元，並考慮將自願醫保計劃的範圍擴展至門診服務；將合資格年金保費及可扣稅強積金自願性供款的稅務扣除上限提高至80000元；納稅人及其供養人參與經批准的運動課程或活動，可享稅務扣減每人上限12000元。

人才方面，張瑛建議，為面臨人才短缺的特定行業提供具時限的補貼或稅務優惠；簡化簽證程序，並在工作高峰季節為大灣區和外國學生來港實習開設「綠色通道」；為海外人才子女的私立教育提供津貼；考慮將新生嬰兒父母的首兩年薪俸稅個人免稅額增加一倍；考慮將具技術的65歲及以上退休人士基本免稅額提高1倍，為期2年，由政府帶頭容許將退休年齡延至65至68歲。

撰文：經濟通採訪組

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