羅淑佩促酒店業合理定價，切勿「殺雞取卵」

農曆新年期間預料將有百多萬旅客訪港，文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受《文匯報》訪問時表示，已向酒店業傳遞明確訊息，「絕對不能殺雞取卵」。她稱新冠疫情前的旺季時，曾有酒店的普通房收費高達數萬元，形容做法欠佳，因應現時旅客人數不及以往，加上深圳的選擇亦多，故業界收費要合理。她認為香港不應「鬥平」，性價比十分重要，酒店的服務要好，配套亦要多。

發展大灣區「一程多站」式旅遊

羅淑佩表示，發展粵港澳大灣區「一程多站」式旅遊是區內共識，相信中央惠港政策可以幫助香港用好「一程多站」策略，舉例說澳門有好的演唱會，旅客到澳門後，亦可以來港參加其他盛事，再到大灣區內地城市旅遊，認為在策劃「一程多站」時，會考慮其他城市的亮點，再組合一起，而不單只想香港自己。

冀探索香港具潛力的島嶼旅遊

羅淑佩希望每位市民都可以成為「旅遊大使」，並透過政府、業界及市民的共同努力，讓來港旅客樂而忘返、念念不忘、一來再來，關係可以細水長流。她指，發展旅遊熱點工作組已有一些選項，正進行細化工作，成熟時會公布。

展望2025年，羅淑佩提出希望針對一些未被充分開發的旅遊資源。她表示，希望能探索香港一些有潛力的島嶼旅遊，例如讓遊客體驗在島嶼來個豪華式露營，住進大帳幕，甚至參加釣魚、坐遊艇等活動。

撰文：經濟通採訪組

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