  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

金管局：外匯基金去年賺2190億元，債券投資收益1356億元

27/01/2025

　　金管局公布，2024年外匯基金錄得2190億元投資收入，其主要組成部分包括債券投資收益1356億元；香港股票投資收益218億元；其他股票投資收益687億元；非港元資產外匯估值下調356億元；及其他投資收益285億元。

 

金管局：外匯基金去年賺2190億元，債券投資收益1356億元

（吳仲賢攝）

 

　　2024年外匯基金支付予財政儲備存款與特區政府基金及法定組織存款的息率為3.7%，2024年相關費用分別為132億元及157億元。

 

　　外匯基金資產負債表摘要顯示，外匯基金的總資產增加659億元，由2023年底的40165億元，增加至2024年底的40824億元。於2024年12月底，外匯基金累計盈餘為7316億元。

 

　　2024年外匯基金的投資回報率為5.3%，其中「投資組合」回報率為7.2%，而「支持組合」為4.1%。「長期增長組合」自2009年開展投資至2024年9月底的年率化內部回報率為11.5%。

 

外匯基金去年錄良好投資收入，將作出適當防禦性部署

 

　　金管局總裁余偉文表示，外匯基金於2024年取得良好的投資收入。債券組合受惠於收益率持續處於高位，令外匯基金持有的債券錄得可觀的利息收入。股票組合亦表現不俗。然而，由於美元兌主要貨幣匯率偏強，使非港元資產出現帳面匯兌損失。

 

去年主要股票市場升幅顯著

 

　　他續指，2024年環球金融市場表現大致良好。主要經濟體錄得穩定增長，而通脹亦回落至更接近政策目標的水平。多個主要央行陸續下調政策利率，有利投資環境。主要股票市場於2024年升幅顯著，當中美國股市在經濟和通脹基調大致向好和人工智能熱潮背景下，首三季升幅尤其突出。不過第四季市況因憂慮通脹升溫及債息上升等而變得波動並從高位回落，投資者亦轉趨審慎。

 

　　內地和香港股市方面，他表示，受惠於中央在第三季出台的一系列刺激經濟和股市的政策措施，投資者信心有所好轉。然而市場認為實體經濟增長依然不明朗的情況下，兩地股市於第四季回軟。環球債券市場的表現亦有較大波動。儘管主要央行大致確立減息的大方向，但減息的節奏和幅度年內出現多次轉變。及至第四季，市場開始注視美國來年的財政政策，美國國債收益率季內大幅上升，債價受壓。

 

　　此外，美元兌其他主要貨幣於2024年，特別是第四季，因為息口走勢和美國經濟的相對表現而走強。這些因素導致外匯基金整體在第四季的投資錄得一些估值下調。

 

利率政策續為焦點，貿易磨擦升溫或令金融市場波動

 

　　他指出，展望2025年，全球金融市場的不明朗因素依然存在，利率政策繼續會是市場焦點。根據美國聯邦儲備局在12月公布的最新利率預測，2025年將合共減息0.5厘，低於之前預期的1厘，反映美聯儲局對美國通脹的政策態度變得更為審慎。而美國新一屆政府在經濟、稅收和貿易等方面的政策，亦可能為通脹走勢帶來變數，從而影響貨幣政策的調整空間。此外，若主要經濟體之間出現貿易磨擦或地緣政治局勢升溫，不單會影響實體經濟活動，亦可能為金融市場帶來波動。

 

將作出適當防禦性部署，持續多元化投資

 

　　他又指，面對上述挑戰，金管局會繼續堅守「保本先行、長期增值」的原則，謹慎而靈活地管理外匯基金。局方會作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效維持香港的貨幣及金融穩定。

 

被問及外匯基金會否增加分帳予港府，余偉文：毋須改變現時安排

 

　　被問及未來外匯基金會否分帳更多予港府，余偉文表示，由2007年開始，外匯基金根據相關方程式來給予政府回報的相關安排，相關方程式是根據投資組合的六年平均回報來給予政府回報，最低也會向政府給予三年期政府債券的回報率，並指相關安排的穩定性較高，若某一年金融市場動盪導致基金出現虧損，財政儲備也會有一筆穩定收入，又指相關安排行之有效，形容為「幾適當的安排」，認為現時毋須改變相關安排。

 

　　被問及能否一次性撥出部份外匯基金款項予港府，他表示，財政司司長可以經過諮詢相關的基金諮詢委員會，及經過行政長官會同行政會議，如果是一起同意的話，財政司司長是可以經過外匯基金條例第八條來把外匯基金部分款項撥出，但強調當中有一個要求，就是要求在考慮相關決定時，一定要確認相關決定不會影響到外匯基金在保護香港的貨幣金融穩定的能力。

 

　　他續指，現時正處於外來環境非常不明朗的時候，需要市場能夠對外匯基金非常有信心，要考慮到相關舉動會否讓市場擔心外匯基金的相關能力有所削弱，強調相關考量要很周詳，以免引起不理想的反彈。

 

撰文：經濟通採訪組

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00780

同程旅行

18.760

異動股

01066

威高股份

4.760

異動股

00707

亞洲電視控股

0.103

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,713.58
    +289.33 (+0.651%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,012.28
    -88.96 (-1.458%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,341.83
    -612.47 (-3.069%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.764
變動率︰+3.700%
較港股︰-4.25%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升25.812
變動率︰+2.974%
較港股︰+1.03%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升12.244
變動率︰+2.344%
較港股︰-0.13%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升5.343
變動率︰+1.780%
較港股︰+0.06%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升12.030
變動率︰+2.908%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升88.510
變動率︰+2.442%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升19.030
變動率︰+1.874%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌21.240
變動率︰-6.801%
精選美股 More
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌115.010
變動率︰-6.374%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌277.990
變動率︰-6.715%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰跌192.310
變動率︰-13.327%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌118.420
變動率︰-16.968%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/01/2025 19:27 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：28/01/2025 08:10
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/01/2025 19:27 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00780 同程旅行
  • 18.760
  • 01066 威高股份
  • 4.760
  • 00707 亞洲電視控股
  • 0.103
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 87.250
  • 02688 新奧能源
  • 52.300
股份推介
  • 02727 上海電氣
  • 2.730
  • 目標︰$4.30
  • 01057 浙江世寶
  • 3.000
  • 目標︰$3.50
  • 00005 滙豐控股
  • 79.450
  • 目標︰$86.00
  • 02020 安踏體育
  • 82.150
  • 目標︰$90.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 274.800
  • 目標︰--
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.630
  • 00700 騰訊控股
  • 395.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 87.250
  • 00981 中芯國際
  • 38.150
  • 00941 中國移動
  • 75.900
報章貼士
  • 00450 鴻興印刷集團
  • 1.000
  • 目標︰--
  • 00325 布魯可
  • 93.400
  • 目標︰--
  • 09992 泡泡瑪特
  • 93.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 34.050
即時重點新聞

28/01/2025 07:50  《國金頭條》英偉達暴瀉16%累納指跌逾600點，道指拗腰回彈

28/01/2025 07:55  【內房困局】華南城(1668)獲花旗提清盤，涉3億美元欠款

28/01/2025 08:19  京基金融擬設海外AI聯營，合營方疑似與DeepSeek合作

28/01/2025 08:05  優必選(09880)H股全流通獲中證監完成備案

27/01/2025 17:10  【企業盈警】萬科(02202)料去年盈轉虧蝕450億元人民幣

28/01/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９０﹒７６億元，買盈富基金沽中芯

27/01/2025 09:07  【大行炒Ｄ乜】中金普降內房股目標，伯恩斯坦削天齊目標逾一成

27/01/2025 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７８９２，兩周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新地逾6億奪大圍美田路住宅地，符預期新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

金管局：外匯基金去年賺2190億元，債券投資收益1356億元新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 龍年股漲匯跌，PMI重回收縮，汽車行業利潤降新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

蘇民峰蛇年12生肖運程｜「屬虎」是非多！「屬兔」會常常去旅行！「屬龍」桃花年！
人氣文章

英倫歲月．范強

全球化「大棋局」展開，美俄爭相拉攏中國
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

最成功社企餐廳——康姨小廚
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

巴黎必訪餐廳 | Le Train Bleu：奢華法國皇宮體驗與經典法國料理
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

和Tom Holland 訂婚了！Zendaya金球獎紅毯上的鑽戒，出自深受荷里活名人喜愛的小眾品牌？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

舞台劇《完美證供》：蘇玉華的100分鐘獨腳戲，勉勵觀眾在困境中回望自省
健康好人生 Health Channel
人氣文章
凍齡秘訣 ︱ 51歲電音女星凍齡登台技驚四座，保養秘訣大公開 新文章
人氣文章
月經周期紊亂與情緒波動？絕經先兆及中醫針灸抗衰老兼順利過渡
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/01/2025
新地逾6億奪大圍美田路住宅地，符預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普以模糊對華態度開局

23/01/2025 17:22

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處