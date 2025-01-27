金管局：外匯基金去年賺2190億元，債券投資收益1356億元

金管局公布，2024年外匯基金錄得2190億元投資收入，其主要組成部分包括債券投資收益1356億元；香港股票投資收益218億元；其他股票投資收益687億元；非港元資產外匯估值下調356億元；及其他投資收益285億元。

（吳仲賢攝）

2024年外匯基金支付予財政儲備存款與特區政府基金及法定組織存款的息率為3.7%，2024年相關費用分別為132億元及157億元。

外匯基金資產負債表摘要顯示，外匯基金的總資產增加659億元，由2023年底的40165億元，增加至2024年底的40824億元。於2024年12月底，外匯基金累計盈餘為7316億元。

2024年外匯基金的投資回報率為5.3%，其中「投資組合」回報率為7.2%，而「支持組合」為4.1%。「長期增長組合」自2009年開展投資至2024年9月底的年率化內部回報率為11.5%。

外匯基金去年錄良好投資收入，將作出適當防禦性部署

金管局總裁余偉文表示，外匯基金於2024年取得良好的投資收入。債券組合受惠於收益率持續處於高位，令外匯基金持有的債券錄得可觀的利息收入。股票組合亦表現不俗。然而，由於美元兌主要貨幣匯率偏強，使非港元資產出現帳面匯兌損失。

去年主要股票市場升幅顯著

他續指，2024年環球金融市場表現大致良好。主要經濟體錄得穩定增長，而通脹亦回落至更接近政策目標的水平。多個主要央行陸續下調政策利率，有利投資環境。主要股票市場於2024年升幅顯著，當中美國股市在經濟和通脹基調大致向好和人工智能熱潮背景下，首三季升幅尤其突出。不過第四季市況因憂慮通脹升溫及債息上升等而變得波動並從高位回落，投資者亦轉趨審慎。

內地和香港股市方面，他表示，受惠於中央在第三季出台的一系列刺激經濟和股市的政策措施，投資者信心有所好轉。然而市場認為實體經濟增長依然不明朗的情況下，兩地股市於第四季回軟。環球債券市場的表現亦有較大波動。儘管主要央行大致確立減息的大方向，但減息的節奏和幅度年內出現多次轉變。及至第四季，市場開始注視美國來年的財政政策，美國國債收益率季內大幅上升，債價受壓。

此外，美元兌其他主要貨幣於2024年，特別是第四季，因為息口走勢和美國經濟的相對表現而走強。這些因素導致外匯基金整體在第四季的投資錄得一些估值下調。

利率政策續為焦點，貿易磨擦升溫或令金融市場波動

他指出，展望2025年，全球金融市場的不明朗因素依然存在，利率政策繼續會是市場焦點。根據美國聯邦儲備局在12月公布的最新利率預測，2025年將合共減息0.5厘，低於之前預期的1厘，反映美聯儲局對美國通脹的政策態度變得更為審慎。而美國新一屆政府在經濟、稅收和貿易等方面的政策，亦可能為通脹走勢帶來變數，從而影響貨幣政策的調整空間。此外，若主要經濟體之間出現貿易磨擦或地緣政治局勢升溫，不單會影響實體經濟活動，亦可能為金融市場帶來波動。

將作出適當防禦性部署，持續多元化投資

他又指，面對上述挑戰，金管局會繼續堅守「保本先行、長期增值」的原則，謹慎而靈活地管理外匯基金。局方會作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效維持香港的貨幣及金融穩定。

被問及外匯基金會否增加分帳予港府，余偉文：毋須改變現時安排

被問及未來外匯基金會否分帳更多予港府，余偉文表示，由2007年開始，外匯基金根據相關方程式來給予政府回報的相關安排，相關方程式是根據投資組合的六年平均回報來給予政府回報，最低也會向政府給予三年期政府債券的回報率，並指相關安排的穩定性較高，若某一年金融市場動盪導致基金出現虧損，財政儲備也會有一筆穩定收入，又指相關安排行之有效，形容為「幾適當的安排」，認為現時毋須改變相關安排。

被問及能否一次性撥出部份外匯基金款項予港府，他表示，財政司司長可以經過諮詢相關的基金諮詢委員會，及經過行政長官會同行政會議，如果是一起同意的話，財政司司長是可以經過外匯基金條例第八條來把外匯基金部分款項撥出，但強調當中有一個要求，就是要求在考慮相關決定時，一定要確認相關決定不會影響到外匯基金在保護香港的貨幣金融穩定的能力。

他續指，現時正處於外來環境非常不明朗的時候，需要市場能夠對外匯基金非常有信心，要考慮到相關舉動會否讓市場擔心外匯基金的相關能力有所削弱，強調相關考量要很周詳，以免引起不理想的反彈。

撰文：經濟通採訪組

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