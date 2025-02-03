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啟德體育園明天足球賽測試，4.4萬公僕參與涉逾400萬車馬費

03/02/2025

啟德體育園明天足球賽測試，4.4萬公僕參與涉逾400萬車馬費

　　繼上月底6.3萬人大型演練後，啟德體育園明天(4日)將再動員約5萬名觀眾，坐滿主場館進行壓力測試。兩次演練合計料涉車馬費約千萬元，跨部門演練小組執行長、警務處副處長(行動)周一鳴表示，每次演練均有助改進交通安排等，「長遠計對香港整體的效益，可能不是現時在說的一千萬元，或每次(演練)的數百萬元」。

 

　　啟德體育園主場館明晚將舉行港超聯U-22足球賽作測試，約5萬人參加，包括公務員、政府僱員和社區團體成員。周一鳴昨天(2日)透露，今次將有約4.4萬名公務員參與，以每人100元「車馬費」計算，將花費440萬元公帑。另計及上次4.8萬名公務員，兩次演練料將額外產生至少920萬元車馬費。

 

　　周一鳴期望，透過演練改進交通安排及附近配套設施，預備開幕後「所有事情都很暢順」。他透露2月16日將舉行第三次大型演練。

 

　　周一鳴指，明天測試啟德主場館和周邊設施在達到觀眾人數上限下的運作情況，以及測試公共交通系統，能否在短時間內消化大量人流，讓觀眾有秩序進場和散場。主場館亦會首次打開天幕進行測試。

 

　　周一鳴說，入場時間與下班繁忙時間有部分重疊，離場時間較晚，園區周邊大部分設施會關閉，加上翌日是上班日，相信大部分市民在演練結束後隨即離開，交通系統壓力會增加。今次測試分為3個階段，分別是進場、模擬突發事件、以及自然離場測試和緊急疏散演習。主場館會在下午6時開放讓觀眾入場，需經過安檢和驗票程序。測試賽期間，演練專責組會模擬不同情景，包括球迷擲物、衝入球場等。消防處亦會模擬小型火警。

 

撰文：經濟通採訪組

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