貿易戰 | 港府強烈不滿美國關稅措施，敦促糾正否則或向世貿捍衛權益

香港特區政府昨日(5日)就美國海關及邊境保護局和國土安全部發布的聯邦登記冊公告內宣布對香港產品加徵一成關稅，以及美國郵政暫停香港郵政向美國付運內載貨品的郵件表示強烈不滿。

美國郵政於當地星期三(5日)早上宣布，即日起繼續接收所有來自中國和香港郵政的國際入境郵件和包裹。

港府發言人表示，美國對香港產品加徵額外關稅是無視香港根據《基本法》第116條及獲世貿組織肯定作為單獨關稅地區的地位。本港是以規則為本的多邊貿易制度的堅定支持者，一直與包括美國在內的世界各貿易夥伴保持建設性及互惠互利的貿易關係。在2023年，美國是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為603億美元。同時，香港是美國第27大貿易夥伴。美國對香港的貿易順差過去10年達2715億美元，是其全球貿易夥伴中最高。這些數字清楚說明了香港和美國之間有著緊密的經濟互動，美國企業在香港有龐大的商業利益。

港府強烈反對任何企圖損害香港聲譽和單獨關稅地區地位的行動，敦促美方採取即時行動，糾正聯邦登記冊公告並盡快恢復內載貨品的郵件的郵政服務。發言人強調，正密切留意事態發展。假如美方不糾正其錯誤行為，將採取一切可能的行動，包括循世貿組織途徑，以捍衛香港的合法權益。

撰文：經濟通採訪組



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