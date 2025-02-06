  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

貿易戰 | 港府強烈不滿美國關稅措施，敦促糾正否則或向世貿捍衛權益

06/02/2025

貿易戰 | 港府強烈不滿美國關稅措施，敦促糾正否則或向世貿捍衛權益

　　香港特區政府昨日(5日)就美國海關及邊境保護局和國土安全部發布的聯邦登記冊公告內宣布對香港產品加徵一成關稅，以及美國郵政暫停香港郵政向美國付運內載貨品的郵件表示強烈不滿。

 

　　美國郵政於當地星期三(5日)早上宣布，即日起繼續接收所有來自中國和香港郵政的國際入境郵件和包裹。

 

　　港府發言人表示，美國對香港產品加徵額外關稅是無視香港根據《基本法》第116條及獲世貿組織肯定作為單獨關稅地區的地位。本港是以規則為本的多邊貿易制度的堅定支持者，一直與包括美國在內的世界各貿易夥伴保持建設性及互惠互利的貿易關係。在2023年，美國是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為603億美元。同時，香港是美國第27大貿易夥伴。美國對香港的貿易順差過去10年達2715億美元，是其全球貿易夥伴中最高。這些數字清楚說明了香港和美國之間有著緊密的經濟互動，美國企業在香港有龐大的商業利益。

 

　　港府強烈反對任何企圖損害香港聲譽和單獨關稅地區地位的行動，敦促美方採取即時行動，糾正聯邦登記冊公告並盡快恢復內載貨品的郵件的郵政服務。發言人強調，正密切留意事態發展。假如美方不糾正其錯誤行為，將採取一切可能的行動，包括循世貿組織途徑，以捍衛香港的合法權益。

 

撰文：經濟通採訪組
　

【強免疫‧抗病毒】3大健康法寶低至$88 (徇眾要求 優惠期延長至25年2月21日)► 了解詳情

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

98.550

異動股

02013

微盟集團

2.150

異動股

01821

ESR

12.040

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01821 ESR
  • 12.040
  • 09992 泡泡瑪特
  • 99.200
  • 01783 晉景新能
  • 5.090
  • 00700 騰訊控股
  • 420.400
  • 02800 盈富基金
  • 21.100
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 104.500
  • 目標︰$112.00
  • 03690 美團－Ｗ
  • 150.100
  • 目標︰$163.00
  • 00992 聯想集團
  • 11.500
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 29.600
  • 目標︰$38.00
  • 00497 資本策略地產
  • 0.080
  • 目標︰--
人氣股
  • 09880 優必選
  • 82.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 98.550
  • 00700 騰訊控股
  • 420.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.720
  • 00981 中芯國際
  • 47.900
報章貼士
  • 03998 波司登
  • 3.730
  • 目標︰$4.50
  • 00168 青島啤酒股份
  • 49.550
  • 目標︰$60.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.770
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

06/02/2025 17:00  《盤後部署》蘋概股飆恒指20400見支持，創新奇智揩AI可吼

06/02/2025 16:12  恒指收升294點報20891，比亞迪孖寶午後瘋漲，車股跑出

06/02/2025 16:36  《本港樓市》新世界「皇都」首批88伙，折實入場605萬起

06/02/2025 11:19  【ＡＩ】DeepSeek日活躍用戶達二千萬，據報在港設兩公司

06/02/2025 13:22  【特朗普新政】特朗普推「肥雞餐」，至少4萬聯邦僱員領餐離職

06/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９０﹒６１億元，買盈富基金沽騰訊

06/02/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】麥格理首予中鋁中性評級，大華繼顯升藥明孖寶評級

06/02/2025 16:33  《財資快訊》美電軟報７﹒７８５９，兩周至一年均與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 多國限制用DeepSeek，美郵政恢復收中港包裹新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

特朗普關稅戰觸發避險，金價屢創新高獲機構唱好，應揀買金礦股抑或黃金ETF？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

梁志堅料今年樓價升15%，會地推7盤涉2300伙新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︱蛇年開工大吉：市道不佳是否會派發兩封利是？每封利是金額是多少？春茗活動是否照常舉行？
人氣文章

玩樂 What’s On

國泰「玉衡堂」頭等貴賓室 品嘗多款「卅二公館」招牌名菜：陳⽪燴和⽜、⿂香蝦球、黑松露芫荽涼拌走地雞
人氣文章

政政經經．石鏡泉

細研吉利這黑馬
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

兩支梅瓶以相差七倍價錢成交！為何高古瓷收藏成不了氣候？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

專訪Afa Annfa x Gloria Chung展覽「A&G Boulangerie」：無形的氣味總會喚醒某一段失落已久的回憶
人氣文章

港女講男．妮洛

分手更見人品！體面地結束、說句「謝謝，再見」，是給對方最後的溫柔
健康好人生 Health Channel
人氣文章
長壽之道 │ 93歲護理師單車意外骨折，3個月極速康復重返工作，分享5大長壽秘訣：必吃早餐＋飲用1種茶 新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
過年肥了一圈，點解減極唔瘦兼胃酸倒流？如何透過中醫針灸3個穴位健脾疏肝，有效減肥
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2025 18:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事06/02/2025
神州經脈 | 多國限制用DeepSeek，美郵政恢復收中港包裹
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

專訪 | 關稅戰 | 香港物流協會副會長梁庭彰：美物流商停收...

05/02/2025 17:52

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處