財政預算案 | 總商會倡兩元乘車優惠限使用次數，減首置印花稅

政府將於本月26日公布新一份《財政預算案》。​​​​​​​總商會主席陳瑞娟在記者會上建議，在節流方面，可以檢討公務員編制和薪酬；至於「2元乘車優惠計劃」，她建議每名60至64歲的長者可享每年最多750程的乘車優惠，總商會估算約每天來回各一程。

總商會稅務委員會主席劉穎（左）、主席陳瑞娟（右）（許英略攝）

陳瑞娟稱，設限搭次數可讓相關人士慢慢接受改變，此後，她亦會建議再檢視65歲或以上人士會否設限；優惠由2元提升至3元等。

不贊成公務員減薪

不過，陳瑞娟不贊成公務員減薪，因會造成私人機構減薪連鎖效應，加上增收「富人稅」建議，會對經濟復原有很大的負面影響。她建議加薪或可考慮與通脹掛勾。

此外，她重申不需太擔心政府財赤，有信心如期於3年達到收支平衡，由於現時社會情緒較正面，利好因素如股市暢旺、拓展新市場。

重提徵非本地數碼服務稅

開源方面，她稱支持政府發債融資以投入長期投資項目，且債務率有提升空間；重提去年已建議的向非本地數碼服務供應商在港數碼活動徵收3%至5%數碼服務稅，並設特定範疇如個人娛樂及消費範疇。

總商會稅務委員會主席劉穎指出，數碼服務稅會令本地供應商競爭環境轉趨公平，加上不會對本地企業造成影響，而稅收轉嫁會類似博彩稅，對民生影響會較少。他估算，基於去年預測相關收入達35億美元，徵收最多5%稅項將為當年政府帶來約13至14億港元相關收入，且因應科技趨勢，料該收入規模將會極速增加。

減首置印花稅

另外，為吸引外資，總商會建議向回流香港的地區總部提供3年免稅期；提供50%的優惠稅率，即8.25%；提供非稅務優惠等。此外，總商會建議，一次性寬減100%薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，上限為3000元；擴大供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額，涵蓋9個大灣區內地城市的受養人。印花稅方面，建議寬減首次置業人士購入500萬元或以下物業的50%從價印花稅。中小企方面，建議向中小企業提供長期固定利率按揭貸款，即按揭年期愈長，每月還款額愈低。

總商會亦建議，豁免內地個人投資者透過滬港通購買香港股票的20%稅款，且取消就內地企業向香港投資者支付股息而徵收的預提稅。賣地計劃建議列出更多門檻較低的小型地段；取消賣地條件中發展商興建政府/公眾設施的要求。穩定幣建議允許發行人民幣穩定幣，或與一籃子貨幣掛勾，包括人民幣、港幣或美元的穩定幣。

撰文：經濟通採訪組

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