大腸桿菌 | 瑪嘉烈醫院3醫生疑感染產志賀毒素一人死，推斷或進食受污染食物

瑪嘉烈醫院出現涉及醫院員工的懷疑產志賀毒素大腸桿菌感染群組，衞生防護中心傳染病處主任歐家榮表示，事件涉及3名腫瘤科醫生，其中一人病逝，其餘兩人病徵輕微，暫時未找到三人關連。院方在一名症狀較為輕微的病人糞便樣本檢驗出產志賀毒素大腸桿菌呈陽性，其餘兩人包括死者的產志賀毒素大腸桿菌檢測則為陰性。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇指，死者身體健康、無長期病患，感染後致健康成人死亡很罕見，現階段不排除任何可能性，或需作病理解剖才能找到原因。他表示，因死者在入院後已接受抗生素治療，找到成因機會亦較微；建議不要輕易服用抗生素。

未發現涉事醫生共同進食任何食物，料食水感染機會微

歐家榮透露，當局正循懷疑食物污染及環境交叉感染兩個方向作調查，已在腫瘤科的辦公室等地搜集約40個環境樣本，及20個茶水間樣本作分析，並已聯絡食環署，要求巡查院內餐廳，確保食物安全。不過他說，調查暫時未發現患者有共同進食任何食物，或曾共同前往某間餐廳。

袁國勇補充，相關菌種只需10至100粒已可致病，極少已可造成感染，但因本港食水已有加氯，故此相信經食水感染機會微。

撰文：經濟通採訪組