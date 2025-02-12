產志賀毒素 | 瑪嘉烈爆大腸桿菌群組，袁國勇料或經醫生共用洗手間傳播

瑪嘉烈醫院腫瘤科懷疑爆發產志賀毒素大腸桿菌感染群組，涉及三名腫瘤科醫生，其中一人上周五(7日)離世。協助追查感染源頭的香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇表示，三名醫生辦公室內共用的洗手間，可能是傳播途徑，已向衞生防護中心取得環境樣本，要再作進一步化驗及調查。

袁國勇指，環境乾燥會降低這種病菌的存活率，醫院環境通常都是很乾燥，所以不擔心會引起院內爆發，會繼續追查感染源頭。他表示，衞生防護中心已取了醫生共用的洗手間環境樣本，包括來自廁所樣本，希望找到傳播途徑，但因為院方之前已進行消毒，變相找到機會減低了。另外，病理科亦會為過身醫生做死因研究，抽出組織檢查。

不排除死者體內有其他病毒感染

袁國勇提到，產志賀毒素大腸桿菌普遍源頭為食物或水污染，亦有機會透過植物如芽菜，或未經消毒的物品傳播，但不是會透過空氣傳播，醫生接觸病人前亦會先消毒，所以引致病人感染的機會低，醫院亦已進行環境深層消毒，加上醫院環境乾燥，醫護人員衞生意識良好，可阻斷傳播鏈。

對於有腹瀉症狀的三名醫生，其中兩人驗出產志賀毒素為陰性，袁國勇解釋，暫時懷疑他們是服用抗生素後留大便化驗，所以未能驗出。

他又指，不排除死者體內有其他病毒或病菌感染，或由化學藥物、自體免疫病症或輻射引致死亡，目前正進行基因排序調查死因。

撰文：經濟通採訪組

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