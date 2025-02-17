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「積金易」平台成立專家小組，助第二階段上線，成員包括方保僑等

17/02/2025

「積金易」平台成立專家小組，助第二階段上線，成員包括方保僑等

 

　　積金易公司成立「積金易」平台專家小組，藉「積金易」平台即將開展第二階段強積金計劃加入平台之際，提供相關專業意見，協助「積金易」項目團隊應對平台運作的挑戰，讓平台為用戶帶來更好的服務和體驗。

 

　　積金局及積金易公司會定期與專家小組分析和討論「積金易」的運作進展，而小組成員將為「積金易」的運作和服務提供專業意見和建議。

 

　　積金局及積金易公司邀請了相關界別的專業人士，包括資訊科技專家、大型科技企業或數碼平台公司管理人員、資訊科技商會代表和大學學者，組成「積金易」平台專家小組。成員包括香港資訊科技商會榮譽會長方保僑、前政府資訊科技總監林偉喬、香港應用科技研究院有限公司董事局主席李惠光、其士(網絡科技)有限公司總經理李煥明、Lalamove首席營運官盧家培、香港大學計算與數據科學學院副主任姚兆明。

 

　　首次專家小組會議已於2月11日舉行。積金局行政總監鄭恩賜表示，「積金易」第二階段即將加入平台的強積金計劃資產規模較大、計劃成員和僱主數目較多，各方面的挑戰和難度亦會相應提高，因此進一步提升「積金易」操作的流暢性及用戶體驗至為重要。

 

撰文：經濟通採訪組

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