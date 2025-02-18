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李家超︰公屋輪候時間5年內目標減至4.5年

18/02/2025

李家超︰公屋輪候時間5年內目標減至4.5年

 

　　行政長官李家超出席行會前記者會表示，本屆政府上任後，提出興建萬個簡約公屋，目標5年內縮短到4.5年，現時工程已經陸續開展，第二期啟德公屋項目會在下星期開始接受申請。

 

　　他表示，公屋輪候時間減少，去年平均輪候下跌至5.3年，是6年以來的最低數字，正體現了「六年封頂、縮短輪候時間」的目標，他指本屆政府上任時，最高時間是6.1年，現在縮短了9個半月，能改善住戶環境，省下租金。

 

　　李家超又指，在一國兩制之下，香港同享優勢，機遇大於挑戰，只要團結一致，敢於改革創新，踏上國家發展的快車。

 

回應的士業界醞釀罷駛，李家超指任何激烈行動不能解決問題

 

　　士業界早前要求政府即時取締白牌車，又揚言如政府未能在明日前給出「滿意答覆」，會在下月初「暫停載客」五日。行政長官李家超出席行會前記者會回應指指，任何激烈的行動都不能夠解決問題，反而會令事件變質，又指被別有用心的人騎劫議題　，會傷害市民和社會整體利益，不得民心。

 

　　他表示，對於的士和網約車問題政府立場是清晰的，強調的士服務要改善，網約車平台要規管，非法白牌車的經營要依法打擊。

 

　　李家超指，目前已有多個的士業界代表指不會支持激烈行動，亦不會參與。他指出，「有問題應該以理性的交流，大家應了解對方意見，共同解決問題」。他又指，明日交通諮詢委員會工作小組將會開會，分別邀請了的士業界及網約車平台業界代表出席，政府代表亦會出席。

 

李家超料上半年盛事吸引84萬人次旅客，為港帶來33億元消費額

 

　　李家超表示，3月將為盛匯超級3月，香港將會舉行多個文化藝術體育活動，料多種盛會於上半年可吸引84萬人次旅客來港，為港帶來33億元消費額，以及18億元經濟增加值。

 

　　他表示，於3月1日啟德體育園將會舉行開幕禮，文化體育及旅遊局局長將會在稍後時間公布詳情；3月4日至9日將於體育園上演世界格林匹治桌球大獎賽。另外，他指出，3月7日至9日將舉行LIV Golf香港站，而去年有關活動吸引共4萬人次入場，為香港帶來約2億元的經濟效益。

 

　　此外，3月15日起M+會舉辦為期四個月的大型畢加索展覽；3月下旬舉行ComplexCon香港以及巴塞爾藝術展香港展會；3月底將舉行港國際七人欖球賽等。

 

　　他續指，在海洋公園的一對港產大熊貓龍鳳胎「家姐」與「細佬」周日(16日)正式與公眾見面，市民及旅客的反應熱烈，兩日有近9000人次探訪大熊貓龍鳳胎。

 

撰文：經濟通採訪組

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