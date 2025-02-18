預算前瞻 | 畢馬威料港府在2024/25年度錄897億元赤字

畢馬威就香港特區政府新一份《財政預算案》提出一系列建議，包括推出多項開源節流措施，並透過支持創科及數碼經濟發展，吸引企業及人才來港，從而鞏固香港作為全球主要國際金融中心之一的地位。

財政儲備維持健康水平

畢馬威預測，港府在2024/25年度將錄得897億元赤字，主要因土地相關收入和印花稅收入未達預期所影響。儘管如此，畢馬威估計，截至2025年3月底，香港的財政儲備仍將維持於6450億元的相對健康水平。

畢馬威表示，鑑於當前外圍經濟環境挑戰，以及不斷演變的地緣政治緊張局勢和貿易衝突，建議政府開拓多元收入渠道並提升開支效益，同時持續吸引企業及人才，以維持香港中長期的競爭力及財政可持續性。

倡向非本地數碼服務供應商徵收稅項

在開源方面，畢馬威建議檢討及調整政府公共服務收費，包括將飛機乘客離境稅由120元調升至150元，該稅項自2003年以來未曾調整。此外，畢馬威提議研究向非本地數碼服務供應商徵收2%至4%的稅項。

在節流方面，畢馬威主張重新檢討「二元優惠計劃」，例如設立每月200元的補貼上限，以鼓勵受補助長者善用津貼，同時繼續支持銀髮經濟。

倡為首次置業人士提供較低從價印花稅率

畢馬威中國稅務合夥人何家輝表示，地區總部的設立有助推動經濟增長，以及鞏固香港作為國際航運及金融中心的角色。畢馬威建議政府加快完善航運稅務優惠政策，並繼續推廣香港作為資產管理公司拓展亞太區業務的重要橋樑。

何家輝指出，香港現時正經歷經濟轉型，料現時財赤情況或為短暫情況，若本港能找到新的增長點，料財政儲備將能回升，亦指原先該行預期本港財政儲備或於2025年至2026年錄得盈餘，現時則預期上述情況或需要延遲一至兩年。

倡全面檢討稅制，擴稅務優惠至虛擬資產及藝術品等

畢馬威中國香港區稅務服務主管合夥人譚培立（John Timpany）表示，香港具競爭力的稅率以及簡單稅制，相較其他司法管轄區仍然具備吸引力。然而，政府有必要透過全面檢討稅制等措施多管齊下，開拓收入來源及精簡開支。考慮到國際稅務環境不斷變化，而香港已多年未進行全面檢討，是次檢討應涵蓋本港稅務框架，以及現行針對特定行業及在職家庭的稅務優惠措施，以提升香港的競爭優勢。

畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗表示，為進一步提升香港作為家族辦公室和財富管理首選地的吸引力，該行建議擴大稅務優惠的適用範圍，將虛擬資產、古董和藝術品納入合資格交易範圍。

倡為首次置業人士提供較低從價印花稅率

畢馬威中國香港區政府及公共事務主管合夥人李智深表示，在推動開源節流的同時，政府亦應加強社會福利、改善公共服務及促進更具包容性的經濟，實現多方面的平衡。為支援本地企業及民生，畢馬威建議向透過祖父母/外祖父母或家庭傭工照顧16歲或以下子女或殘疾受養人的在職父母，提供5萬元的免稅額，以減輕其經濟負擔。此外，該制亦提議為首次置業人士提供較低的從價印花稅率，適用於價值600萬元以下的住宅物業。

撰文：經濟通採訪組

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