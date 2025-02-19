的士業界取消3.5罷駛，向市民道歉，稱相信特首打擊白牌車承諾

的士業界今早與政府開會，無線電的士聯誼會主席黃羽庭在會後表明，的士下月不會罷駛，就事件造成不安向市民致歉。

的士業界取消3.5罷駛，向市民道歉

交通諮詢委員會轄下工作小組今日分別與的士業及網約車平台會面，一度發起罷駛的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭會後表示，相信行政長官李家超打擊非法白牌車的承諾，故決定停止罷駛行動，並為事件造成市民不安致歉。

黃羽庭表示，李家超昨日明確指出會打擊非法白牌車，他形容既然特首公開「出到聲」，故深信執法部門應該不容忍犯法的白牌車存在，所有非法活動應該「零容忍」即時執法，認為應該接受特首的承諾，代表業界宣布3月5日的罷駛行動會停止。

他又澄清的士罷駛行動從未落實，只是曾經有會員在內部會議中提出罷駛，或有人流出會議紀錄所致，對令市民不安致歉。他稱，對政府執法拭目以待，「個波傳回政府」，希望「零容忍，見一單拉一單」。

黃羽庭續指，聯誼會向當局提交建議書，認為可仿傚澳門，在現有基礎下提升的士業界服務，將的士分為傳統及網約的士。

運輸署：今年內定出規管平台框架，依法打擊白牌車

運輸署署長李頌恩強調，今年內定出規管網約車平台框架，亦會依法打擊白牌車。

李頌恩指，今早和各個的士團體會面進行了建設性討論，業界同意要保障市民的權益，與政府一貫立場一致，認為有需要規管網約車平台。她希望今年內定出規管網約車平台框架，同時會不斷充份聆聽業界。

李頌恩稱，就打擊白牌車一事，政府一直依法辦事，私家車沒有出租車許可證就是非法載客取酬。去年為提高阻嚇力，提高非法載客取酬的罰則，政府亦正與律政司研究如何改善法例及令其更到位。

交諮會主席張仁良說，今日與的士業界會面獲得很多很好的意見，稍後會與網約車平台會面，及後一併考慮相關研究，盡快就如何規管網約車平台向當局提交報告。

撰文：經濟通採訪組

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