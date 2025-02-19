政府委任林建岳接替彭耀佳為旅發局主席，林健鋒等3新成員加入

政府公布，委任林建岳接替彭耀佳為旅發局主席，任期由2025年4月1日至2028年3月31日。同時委任林健鋒、黃敏華和彭韻僖為旅發局新成員，任期由2025年4月1日至2027年3月31日。





對於有關任命，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，林建岳曾擔任旅發局主席，在推動香港旅遊發展方面的經驗非常豐富。林建岳具備多元的商業管理和公共服務經驗，高瞻遠矚，是帶領旅發局和整個香港旅遊業更上一層樓的最佳人選，相信旅發局在其領導下，將進一步向全球推廣香港，展現香港的魅力，令訪港旅客樂而忘返，念念不忘，一訪再訪。他亦歡迎林健鋒議員、黃敏華和彭韻僖加入旅發局。





羅淑佩衷心感謝彭耀佳對旅發局作出卓越的貢獻。羅淑佩說，彭耀佳憑藉遠見卓識、豐富的營商和管理經驗，以及廣泛的商業網絡，領導旅發局成功全力應對在疫情期間的嚴峻挑戰，並積極推動香港旅遊業的復甦。



林建岳為麗新集團主席。他現為香港貿發局主席，以及引進重點企業諮詢委員會、特首顧問團和工業貿易諮詢委員會的成員。

政府委任馬時亨為貿發局主席，接替林建岳，馬時亨:將全力以赴

政府公布委任馬時亨接替林建岳為香港貿易發展局主席，任期由2025年6月1日至2027年5月31日，為期兩年。

對於有關任命，商務及經濟發展局局長丘應樺表示，馬時亨具備極之豐富的公共服務和營商經驗，定能勝任貿發局主席一職。有信心馬時亨將帶領貿發局，全力協助企業應對多變環球貿易格局帶來的挑戰，積極拓展新市場和商機，進一步推進香港作為國際貿易中心的發展。丘應樺亦感謝卸任主席林建岳在任內貢獻良多，致力推廣香港的優勢和機遇，成果豐碩。

馬時亨表示，對於這個任命感到非常榮幸，將全力以赴，利用香港特別行政區作為國際貿易和金融中心，以及「超級聯繫人」和「超級增值人」的悠久地位，支持香港企業在國際舞台上發展。





馬時亨現為富衛集團非執行主席，並擔任特首顧問團成員。富衛回應稱，馬時亨會繼續擔任富衛集團董事會主席，並衷心祝賀他今天獲得香港特別行政區政府宣布的任命。

撰文：經濟通採訪組

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