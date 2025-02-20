房屋署：研究申訴公署建議，不時檢視公屋收回、翻新及編配等流程

申訴專員陳積志今日宣布申訴專員公署完成就當局收回、翻新及重新編配公屋單位的安排的主動調查行動，並向房屋署及香港房屋協會提出19項主要改善建議。



房屋署發言人感謝公署對其工作的肯定以及提供的寶貴意見，將詳細審視和研究有關建議，繼續嚴肅處理及不時檢視公屋單位的收回、翻新及編配等流程，盡快將收回的公屋單位編配給有需要人士。

「空置單位翻新津貼」適用範圍擴至所有樓齡單位

房委會/房屋署表示，早前已展開一系列的檢視，探討並落實優化措施，包括同步將正進行翻新工程的空置單位，預先編配予合資格的公屋申請者，只要翻新工程一完成，公屋申請者便可馬上入住；以及在2024年11月擴大「空置單位翻新津貼」，津貼的適用範圍至所有樓齡的空置單位；選擇參與計劃的準租戶，均可劃一獲發相等於三個月租金的翻新津貼，以及靈活地使用有關津貼，作出更切合家庭需要的安排。

上訴至裁決縮減至不足兩個月





此外，鑑於房委會加強打擊濫用公屋，聆訊個案數目相對增加。為加快處理上訴個案，上訴委員會(房屋)自2022年中已精簡處理程序和增加聆訊次數，包括簡化核實上訴人身分的流程，以及在平日傍晚及周六早上增加聆訊節數。於2023/24年度起，上訴委員會的委員人數亦由以往約100人大幅增加近20%至120人；由接獲上訴至達到裁決的平均時間則由2022年的4個月大幅縮減至2023年的2.5個月。2024年上半年的時間更進一步縮減至少於兩個月。

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇