港府歡迎立法會通過大欖隧道新收費方案，料促進新界西北人流物流

政府歡迎立法會今日通過《2024年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》，為政府順利接收大欖隧道並實施適度下調的新收費奠定基礎。

運輸及物流局局長陳美寶表示，大欖隧道關乎100萬元朗區和北區市民的出行福祉，同時是商用車通往陸路口岸、機場、貨櫃碼頭等的人流和物流命脈。《條例草案》力求讓大欖隧道這個重要陸路基建，更能便民利民。以科學和交通數據為本而訂定的新收費將促進新界西北與市區的人流物流，是兼顧民意和通盤政策考量的整全方案。

她指，政府適度下調大欖隧道的隧道費，以達到多個政策目標：力保大欖隧道維持暢通，並善用其剩餘容量，紓緩其替代路線(即屯門公路以至吐露港公路)的繁忙交通；確保行經大欖隧道的公共交通服務行車暢順，利便市民出行；體現「效率優先」的原則，以吸引商用車使用大欖隧道，支援物流業的營運和發展；以及遵行「用者自付」和「收回成本」的原則。

政府將於大欖隧道實施分時段收費，所有車種的隧道收費比現時將大幅下調，即私家車收費介乎18元至45元；電單車(包括機動三輪車)收費介乎7.2元至18元；的士收費全日劃一28元；其他商用車包括貨車、巴士等全日劃一43元。上述收費將於今年5月31日政府收回隧道起生效。

撰文：經濟通採訪組

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