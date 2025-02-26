財政預算案2025 | 重點文字直播/Youtube直播(稍後送上懶人包)

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13:06 財政預算案宣讀完畢，經濟通稍後送上懶人包

13:05 預計至2030年三月底，財政儲備為5791億元，相當於本地生產總值百分之十三點九，或約八個月的政府開支。

13:01 預計2025／26至2029／30年度的五年間，每年在「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」下發行債券合共約1500億元至1950億元，其中約百分之五十六用於為到期的短期債務再融資。

12:58 由2025/26年度第三季起，將飛機乘客離境稅由現時每位乘客120元增加至200元，預計每年可增加約16億元收入。估計對飛機乘客影響輕微；

12:48 「二元優惠計劃」：在受惠對象維持不變的前提下，改為推行「兩蚊兩折」優惠，即票價低於或等於十元，維持繳付兩元車費，至於票價高於十元則繳付全額車費的兩折。此外亦就可享優惠的程數設限，以每月二百四十程為上限。這微調方案保留了政策原意，並在提升計劃的可持續性和減低對受惠人士影響之間，盡量取得平衡

．政府提出在2025/2026年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，包括行政長官及政治委任官員；行政會議非官守議員；全體公務員；立法會主席和所有議員，以及秘書處人員；終審法院首席法官、各級法院法官和司法機構人員；以及區議會議員

12:47 為減輕購買樓價較低的住宅及非住宅物業人士負擔，政府宣布將徵收一百元印花稅的物業價值上限由三百萬元提高至四百萬元，即日生效，預計可惠及約百分之十五的物業成交個案，政府收入將每年減少約四億元。

12:43 支援措施方面:

．寬減25/26年度首季的住宅物業差餉，以每戶五百元為上限。涉及約312萬個住宅物業，政府收入將減少約15億元；

．寬減25/26年年度首季的非住宅物業差餉，以每戶五百元為上限。涉及約43萬個非住宅物業。政府收入將減少約2億元；

．寬減24／25課稅年度百分之一百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為一千五百元，全港約214名納稅人受惠。有關扣減會在24／25課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約29億元

．寬減24／25課稅年度百分之一百的利得稅，上限為一千五百元，全港約16.54萬家企業受惠。有關扣減會在24／25課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約2億元

12:38 2025/26年度的總收入預計為6594億元。

入息及利得稅預計為3012元，較2024／25年度修訂預算上升百分之八點四。以2025/26年度的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預算為210億元，較2024／25年度修訂預算上升百分之五十五點三。考慮到近期股市的交投情況，印花稅收入預算約為676億元，較2024/25年度修訂預算上升百分之十六點五。另外，我們會從六個在政府帳目外設立的種子基金回撥約320億元。

．計及2025/26年度政府債券發行額約1500億元及償還約541億元款項後，年度赤字預計為670億元，財政儲備將下降至5803億元。

12:34 預測政府經營帳目在2025／26年度大致達致平衡，並從2026／27年度恢復盈餘。至於非經營帳目，由於提速推展北部都會區及其他與經濟民生相關的工務工程，預計在中期預測期內均會出現赤字，但赤字水平由2026／2027年度開始逐年下降。

．2024／25年度，政府的整體收入修訂預算約為5596億元，較原來預算低百分之十一點六。

．計及發行1300億元政府債券及償還221億元到期款項後，政府預計2024／25年度綜合赤字為872億元。財政儲備在2025年3月31日預計為6473億元。

12:31 根據香港賽馬會的最新評估，去年的非法籃球賭博投注額高達七百億至九百億元。為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動，並邀請香港賽馬會提交建議

12: 24 政府會爭取於年內就南港島線（西段）項目開展詳細規劃及設計。六號幹線餘下的中九龍幹線和T2主幹路及茶果嶺隧道的建造工程已進入最後階段，其中中九龍幹線工程預計年底完成，而六號幹線將於明年全線通車。

12:22 來年賣地表包括八幅住宅用地，加上鐵路物業發展、市區重建局及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約一萬三千七百個單位，與《長遠房屋策略》預計私人房屋的年度需求相若。用地的具體推售安排，會參考市場和其他情況按季公布。

．未來五年，政府會準備可供興建約八萬個私營房屋單位的土地。當中約六成半的土地來自北部都會區和東涌新市鎮擴展區。市區重建局及其他私人發展項目的供應尚未計算在內。

．公營房屋供應方面，政府已覓得足夠土地於未來十年滿足三十萬八千個公營房屋單位的供應目標。連同「簡約公屋」，未來五年總體公營房屋供應量將達十九萬個，較本屆政府上任時的五年期增加約八成。

．私營房屋供應方面，私人住宅單位在未來五年的平均每年落成量估計超過一萬七千個，較過去五年的平均數減少約百分之八。至於一手私人住宅潛在供應量，在未來三至四年約為十萬零七千個。

12:21 港有超過十萬輛電動車，是五年前的八倍。政府會在年中推出3億元資助計劃，預計可推動業界在2030年累計裝置三千個遍布全港的高速充電樁，供額外16萬輛電動車使用。

．政府已公布《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，並在新能源運輸基金預留4億7千萬元以資助專營巴士營辦商購買約6百輛電動巴士。另外亦預留1億3千5百萬元資助的士業界購買3000輛電動的士。此外，「氫燃料電池重型車輛資助試驗計劃」已接受申請。

12:11 港深共同建設的「大灣區臨牀試驗協作平台」是大灣區合作的標竿項目之一。我們爭取在年底前成立「真實世界研究及應用中心」，結合「港澳藥械通」數據，加快新藥在香港、內地和國外審批上市，促進在香港進行先進生物醫藥技術研發、臨牀試驗及應用。

．醫院管理局（醫管局）通過多項人才交流計劃，引入包括內地尤其大灣區的醫護人員與本地醫護作專業和臨牀工作交流，促進相互專業提升，長遠建立區域醫護人才庫。

12:07 政府全力搶人才，短期內會在「優秀人才入境計劃」下，主動邀請頂尖及領軍人才來港發展。政府亦會優化「輸入內地人才計劃」和「一般就業政策」，容許具專業技術資格及經驗的年輕非學位專才來港，投身人力短缺的技術工種。

．政府會繼續通過「一帶一路獎學金」等措施，吸引尤其東盟等「一帶一路」國家的學生來港升學。

12:01 旅遊業帶動本港經濟發展及創造就業機會。為落實「無處不旅遊」的理念及《香港旅遊業發展藍圖2.0》，來年政府會向香港旅遊發展局（旅發局）撥款12億3千5百萬元。

．政府會加強推廣一系列特色旅遊項目，例如生態旅遊、熊貓旅遊、賽馬旅遊等，豐富香港的旅遊體驗。

．政府已預留資源加強對郵輪業的支援，鼓勵郵輪公司增加訪港航次、過夜停泊，以及利用香港作為母港。政府會向郵輪公司提供更多優惠，吸引郵輪在淡季停靠啟德郵輪碼頭。

11:58 政府近年多次增加醫學生培訓學額，相關學額於2025／26學年將增至650個。公營醫療系統會善用已修訂的法律框架，引入非本地培訓的醫護人員。

11:54 為發展智慧港口，政府已預留2.15億元，構建港口社區系統，加強航運、港口及物流業持份者信息互通。我們年內會向立法會申請撥款。

11:48 強制性公積金計劃管理局年內會就強積金「全自由行」的具體方案諮詢公眾，隨後向政府提交建議，務求強積金「全自由行」可於積金易平台全面運作後盡快實行。

11:47 政府即將發表第二份發展虛擬資產政策宣言，探討如何結合傳統金融服務優勢與虛擬資產領域的技術創新，並提高實體經濟活動的安全性和靈活性，亦會鼓勵本地和國際企業探索虛擬資產技術的創新及應用。政府會在年內就虛擬資產場外交易及託管服務的發牌制度進行諮詢。

．政府已就引入法幣穩定幣發行人的監管制度向立法會提交條例草案。待條例通過後，金管局會盡早審批牌照申請。

11:42 港交所會在年中起為其交易後系統逐步引入新功能，並進行系統升級，以確保於年底前在技術上兼容T+1結算周期，為縮短結算周期作好準備。

．在今年中實施下調最低上落價位的基礎上，港交所與證監會將在年內就改善交易單位制度（即俗稱「手數」制）提出建議，讓交易安排可更符合不同大小股份的流動性特質和投資需求，便利交易及提升效率。

．為配合最新經濟趨勢和企業需求，政府會審視上市要求和上市後的持續責任；檢視上市規例和安排，改善審批流程；優化雙重主要上市及第二上市門檻，以及檢討市場結構，包括研究設立退市後場外交易機制。

．金管局正準備發行第三批代幣化債券，並繼續通過「數碼債券資助計劃」鼓勵發行數碼證券，同時積極探討將已發行的傳統債券代幣化。

11:37 北環線第一期的古洞站項目經已動工，目標在2027年竣工。第二期的前期工程亦已展開，配合於2034年完成北環線主線的目標。政府與深圳當局正攜手推展兩個跨境鐵路項目，預計於年內展開港深西部鐵路（洪水橋至前海）項目的勘查及設計研究，以及北環線支線的詳細規劃及設計。

11:36 政府已預留37億元加快完成香港園區第一期的基建及公用設施。同時，政府將揀選合適地塊並會於今年徵求私人發展計劃，借助市場力量加快發展。預期香港園區全面發展完成後，對香港經濟的貢獻每年可達520億元，並創造約52000個職位。

11:29 為配合創科產業發展及推動香港成為國際專上教育樞紐，政府在北部都會區預留約九十公頃土地，發展「北都大學教育城」，包括第三所醫學院

．洪水橋／厦村新發展區藉着深圳灣公路大橋及規劃中的港深西部鐵路連接深圳前海，會成為服務海內外企業的高端專業服務樞紐。在港深「東進東出，西進西出」的跨境貨運布局下，政府也在口岸周邊策略性布置物流用地

11:24 為進一步協助特專科技和生物科企籌融資發展業務，特別是已在內地上市的公司，港交所正積極籌備開通「科企專線」，便利有關企業的上市申請準備工作。證券及期貨事務監察委員會（證監會）亦會配合，令申請過程更暢順。

．為引導及助力香港的人工智能創新研發和產業應用，政府已預留十億元，成立香港人工智能研發院。數字政策辦公室（數字辦）會制訂研發院的成立安排和具體目標，重點在促進人工智能上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。

．港投公司將會舉辦首屆「國際機器人大會」，匯聚頂尖科企、學術機構和投資者，展示最新科研成果和應用場景，進一步提升香港在科技領域的國際影響力。

11:14 預測香港經濟在2026至2029年間，平均每年實質增長百分之二點九。基本通脹率預計為平均每年百分之二點五

11:00 財政預算案正式開始

財政預算案2025預計於今早11時正式開始，財政司司長陳茂波將會宣讀報告，屆時經濟通將會為你重點文字直播/Youtube直播，稍後將送上「財政預算案2025懶人包」

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