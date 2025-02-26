預算案 | 財政預算案2025懶人包
26/02/2025
為你送上財政預算案2025懶人包
開源節流
至2027/28年度累計削政府開支7%
削1萬個公務員職位
問責官員行政立法區議員凍薪
飛機離境稅加至200元
研陸路離境私家車徵建設費
人才及投資移民收申請費
檢視電動車牌照費及交通罰款
檢視政府隧道及主幹道收費
積極探討規範籃球博彩活動
每年發債1500億至1950億元
支援中產
寬免薪俸稅上限1500元
寬免利得稅上限1500元
寬免1季差餉上限500元
100元印花稅適用400萬以下物業
支持企業
支持電影業
拓中東東盟旅客客源
向BUD專項基金等注資15億
大宗商品貿易商半稅優惠
資助業界購買電動巴士及的士
宜居城市
預留十億設人工智能研發院
舉辦首屆國際機器人大會
推創科加速器先導計劃
北都促進創新元素
發展沙嶺數據園區
加快完成河套香港園區第一期基建
展開港深西部鐵路設計研究
支持自資院校擴容
增加醫學生培訓學額
推動業界加裝電動車高速充電樁
土地房屋
已覓得足夠土地建公營房屋
研部分商業地改劃住宅地
紅磡站南臨海地研打造新地標
提振經濟
擴大機場城市發展大綱
設海運港口發展局
與沙特等研簽投資協定
增強與一帶一路國家合作
助C919進入國際航空市場
紓解民困
綜援生果金等多派半個月
2元乘車優惠設限每月最多240程
10元以上車費兩折
公共交通補貼計劃領取門檻提高
推動金融
港交所籌備科企專線便利上市
研設退市後場外交易機制
落實無紙證券市場制度法例
優化雙重主要上市門檻
代幣化債券發行恆常化
優化大灣區跨境理財通
增家辦稅務寬減交易種類
內地香港快速支付系統互聯
強積金全自由行年內諮詢
就落實人民幣交易櫃台納港股通進行技術準備
撰文：羅駿豪 配圖：經濟通市場組
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情