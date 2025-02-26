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預算案 | 400萬以下物業只繳100元印花稅，每年收入減4億

26/02/2025

　　財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》中指出，為減輕購買樓價較低的住宅及非住宅物業人士負擔，宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，即日生效。

 

預算案 | 400萬以下物業只繳100元印花稅，每年收入減4億

（Shutterstock）

 

 

消息：降400萬以下物業印花稅可刺激低價物業交投

 

　　預算案宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限，由300萬元提高至400萬元，即日起生效，預計可惠及約15%的物業成交個案，政府收入將每年減少約4億元。

 

預算案 | 400萬以下物業只繳100元印花稅，每年收入減4億

 

　　政府消息人士相信，此舉將可刺激低樓價物業的交投，若再拉高物業價值上限，會導致整體稅階改變。消息稱，根據過往表現推算，預計每年會有約1.06萬宗交易可獲得特別減免，而政府作出調整旨在減輕對上車族的負擔，刺激現時的交投及考慮到對政府財政狀況的影響。

 

　　同時，政府在2025/26年度首季住宅物業差餉寬減，上限將由1000元減至500元；而非住宅物業差餉亦相同。消息說，雖然因應政府財政狀況考慮而需要減少一半寬免額，但當局仍想繼續提供優惠予市民。

 

撰文：經濟通採訪組

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