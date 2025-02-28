財政預算案 | 「兩元兩折」最遲明年9月推，孫玉菡：八達通更改需時

財政預算案調整「二元乘車優惠計劃」，每月限制240程，10元以上車費 「兩折」。勞工及福利局局長孫玉菡表示，「兩元兩折」實行時間視乎八達通公司何時完成更改系統，政府亦想盡快，但不會遲於明年9月，又認為加設限每月搭240程很寬鬆，對逾99%合資格人士無影響。

「兩元兩折」加上每月限搭240程，估計可為庫房每年省6.8億元。政府預計兩元兩折最遲明年9月實施，但每月限搭就無時間表。

1.7萬部八達通機要調校

對於為何要18個月才可以為庫房節流，孫玉菡解釋，八達通系統如要作改動，需調校1.7萬部，散落在全港不同地方，不同公共交通工具如巴士、小巴等的八達通機，「佢哋運行緊，要等到佢收咗工，先派人去逐部搞」。他指出，對上一次，長者兩蚊搭車優惠，由65歲下降至60歲，調校八達通機的工作，也做了26個月。今次的時間，則約要18個月。

僅360人每月乘搭逾240程

優惠調整後限每月搭240程，即平均每日約8程。孫玉菡指，在去年8月至11月，200多萬名使用優惠的人中，只有360人每日平均搭超過8程，相信新安排對99.99%的長者和殘疾人士均無影響。

孫玉菡表示理解新安排下，受惠人士開支可能增加，但政府資助仍然可觀，需要實事求是，強調措施與政府鼓勵就業、推動銀髮經濟的方向並無矛盾。

八達通：全力配合

八達通公司表示，在技術層面上，公司在公共交通收費系統中具備充分的技術彈性，10元後的兩折優惠及乘車次數限制均可通過系統設定進行調整。八達通將積極與政府及公共交通營運機構合作，按細節研究推行時間表並爭取盡早完成。

撰文：經濟通採訪組

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