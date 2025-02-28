賣地計劃 | 甯漢豪︰下年度推8幅住宅地，可興建4450伙

發展局局長甯漢豪公布2025-26賣地計劃，當中提供8幅住宅地皮，料可提供4450伙單位，不推商業地，工業地將藉「片區開發」試點推出。

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她指出，8幅住宅地當中有3幅為滾存用地，5幅為新增用地，規模均少於1000個單位，而新增的用地亦均為已建成的市區地帶用地，政府認為有潛力作重新規劃。

私人發展／重建項目預測涉及6000伙，另須修訂土地契約／換地的私人發展／重建項涉，4000伙；毋須修訂土地契約／換地的私人發展／重建項目涉2000伙。綜合所有來源，2025/26年度的私樓供應為1.37萬伙。其中港鐵(00066)項目提供2440伙，當中包括屯門第16區站（第一期）、東涌東站（第二期）。市建局項目提供810伙，為早前流標的九龍城啟德道／沙浦道。

她指出，2025-26年度第一季度，政府會透過招標出售一幅屯門的住宅用地，該地皮料可提供525伙單位。至於私人發展及重建項目方面，暫預計有兩個項目於第一季完成地契修訂程序，合共可提供164個單位。

她又指，截至目前第四季土地供應，本財年2024/25年度私人土地提供的土地足夠承載8930單位，較全年目標13700個單位，達標約六成，估算高於1月的預計。雖然低於年度標準，但由於外圍因素不穩定，發展商投地保守，這是可預見及合理的部署

商業地改劃涉洪水橋及九龍東，對分期支付地價持開放態度

甯漢豪今日公布2025-26賣地計劃，當中提供8幅住宅地皮，料可提供4450伙單位，而其中5幅地皮正在改劃，她指將會以今年度推出為目標，例如下季推出的屯門地皮改劃已經進行中，所以有信心下季度推出。另對於分期支付地價，她指政府持開放態度。

政府審時度勢視乎需求推出市場需要土地

她又指，賣地表中8幅地皮都是比較細，反映需要審時度勢，視乎需求推出市場需要土地，當市場信心慢慢恢復時候，推出小型土地、市區用地，對於提速市區用地有幫助。至於3幅不滾存的住宅用地，一幅位於啟德，因為該區供應相當充裕，暫時不需要推住宅用地；大嶼山長沙地皮亦因為有殯葬設施尚未移除所以亦不急推出。

對分期支付地價持開放態度

甯漢豪指出，政府對分期支付地價持開放態度，但認為近年政府推出的土地規模不大，發展商要短時間比足地價相信無難度。她舉例指出，一些10至20多公頃的大型項目，投資金額龐大，若發展商有分期付款的需求政府亦會審慎考慮。

商業地改劃檢討涉洪水橋東涌及九龍東

對於財政預算案提到政府會考慮將部分商業地改劃作住宅，甯漢豪解釋，政府將會檢視一些未來陸續完成土地平整的商業地，並考慮該土地是否能夠在未來推售的時候提供更多彈性，以配合市場需要及興趣，暫時相關土地主要位於洪水橋/厦村、東涌及小瀝源石門一帶，以及九龍東等地區。她指出，改劃方向亦以不影響地區定位為主，考慮將商業地完全更改作住宅，或改作商住混合用途等等。

另外，目前元朗及洪水橋的兩幅工業用地正在招標當中，由於收到市場潛在投資者的意見，期望就發展土地的部分條款再作調適。政府接納意見並決定稍為延長招標時間，詳細資訊將於3月上旬公布。

撰文：經濟通採訪組

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