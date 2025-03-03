財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負責任

財政司司長陳茂波在財政預算案預計，本港將於2028/29年度恢復綜合盈餘，並計劃增加發債，全國政協常委、前財政司司長唐英年表示，若計算發債收入後才有盈餘，是「假盈餘」，不過「發債不是錯」，不代表不負責任，舉例企業遇資金困難時都會借貸，投資未來，亦指預測三年扭轉財赤是現實的估算，新一份財政預算案以穩健為主，再謀發展和投資未來，是可取做法。他又說，當然可用更短時間扭轉財赤，但時間愈快，痛楚愈大。

預測三年扭轉財赤是現實的估算

唐英年認為發債不是錯，相信陳茂波有能力按照基本法量入為出、收支平衡的原則辦事，認同政府的經常及非經常帳目要分開計算考量。對於當局決定全體公務員未來一年凍薪，唐英年相信當局的決定是經過考慮，否則會打擊公務員士氣，影響公務員團隊辦事態度。

被問到對開徵陸路離境稅的看法，唐英年表示，要更好地融入國家發展大局，推動人流盡量暢通會更方便，相信政府在考慮開徵陸路離境稅時，會聆聽市民和立法會的聲音，作出明智決定。

倡進一步擴大赴港「一簽多行」

唐英年表示，將於兩會期間提交一系列提案，主要圍繞如何更好融入國家發展大局、更好發揮一國兩制獨特優勢，以及助力整個大灣區發展，建議進一步擴大內地居民赴港「一簽多行」的安排，他說自深圳赴港一簽多行去年12月恢復後，訪港旅客數字上升，希望可以循序漸進優化，亦提出推動「金融自由行」，亦建議進一步推動文化互聯互通，認為文化產業對年輕人以至香港經濟都有很大發展空間。

撰文：經濟通採訪組

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