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船運 | 傳部分航企擬撤出香港以規避中美風險，港府：對業務評估很正常

06/03/2025

船運 | 傳部分航企擬撤出香港以規避中美風險，港府：對業務評估很正常

 

　　據《路透》報道，在中美關係緊張之際，一些船運公司正謹慎地將業務遷出香港，並將船隻從香港船舶註冊處註銷。還有一些公司則在制定應急計劃。香港政府回應稱，航運公司根據地緣政治和貿易情況評估業務很正常。

 

　　香港政府在回答《路透》提問時表示，鑑於地緣政治和貿易環境的變化，航運公司對業務進行評估是很自然的，註冊船舶數量在短期內出現波動也是正常的，香港將「繼續發揮其作為著名國際航運中心的優勢」，並概述了一系列針對船東的激勵措施，包括利得稅減免和綠色補貼。

 

　　該發言人說，無論是有關船舶註冊的法律還是緊急狀態條款，都沒有授權香港領導人徵用船隻為中國商船隊服務。

 

　　報道引述六位航運公司高管解釋，低調縮減香港業務是擔心他們的船隻可能被中國當局徵用，或在中美衝突中遭美國制裁。

 

　　 一個多世紀以來，香港一直是船東以及支持他們的經紀人、金融家、承銷商和律師的中心。官方數據顯示，2022年香港的海運和港口業佔其GDP的4.2%。海事數據集團Veson Nautical旗下子公司VesselsValue的數據顯示，香港的船旗懸掛量在全球排名第八。

 

撰文：經濟通採訪組

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