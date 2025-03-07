政府不同意標普對香港住宅物業供應過剩觀點，數據反映住屋需求大

國際信評機構標準普爾日前有報告指出，港府並未積極應對住宅供應過剩問題。特區政府發言人回應稱，不同意住宅物業供應過剩的觀點。去年底，私人住宅單位的空置率為4.5%，與過去20年的長期平均數相同；租金亦持續穩健上升，數據反映目前住屋需求殷切。

發言人指出，受惠於利率大致向下、經濟持續增長、更多人才到港，今年住宅物業市場應會穩定發展。政府會繼續密切監察市場變化，以審慎務實的態度致力維持住宅物業市場穩健發展。

至於非住宅物業，政府已推出措施穩定市場。考慮到寫字樓空置率近年處於高水平及未來幾年的供應仍相對充足，政府在來年不會推售商業用地，讓市場有空間消化現有供應。政府亦會考慮將部分原本可在未來數年推售的商業用地改劃作住宅用途，以及在用途上提供更多彈性。

香港銀行體系保持信貸質素和風險可控

發言人又指，香港銀行體系的房地產貸款總額為3.4萬億元，佔總貸款約三分之一，而房地產貸款中56%為住宅按揭貸款，餘下44%為本地地產發展及物業投資貸款。金管局一直密切監察香港銀行的穩健發展，即使面對環球宏觀經濟不確定性，銀行體系保持信貸質素和風險可控。

中小型銀行按照金管局指引有採取信貸風險緩衝措施

就本地地產發展及物業投資貸款而言，特區政府同意標準普爾就香港銀行有能力應對商業房地產所帶來的壓力的觀點，香港銀行對本地地產發展及投資貸款的風險敞口，大部分是面向財務狀況較好的大型企業。至於本地中小型地產發展商及投資者的風險敞口，包括一些財政狀況較弱或資產負債比率較高的發展商及投資者，銀行早年已經採取了信貸風險緩衝措施，有關貸款大部分均有抵押品。

報告特別提及的中小型銀行，也一直按照金管局指引採取合適的信貸風險緩衝措施，包括抵押品。此外，香港銀行有充裕資本金和良好盈利，以應對物業價格一旦出現大幅波動的極端情境。

撰文：經濟通採訪組

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