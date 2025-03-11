證監會：就個別重複認購新股個案如發現不當行為，將採取適當行動

有報道指近日懷疑有內地投資者在香港以不同身份證明文件，如內地身份證、香港身份證及護照等，在不同證券行認購新股，最終未有被識別為重複認購。證監會表示，就個別重複認購新股個案如發現不當行為，將採取適當行動。

證監會回覆傳媒查詢時表示，有關個案有機會是因為投資者或經紀未有嚴格遵守新股結算平台FINI的身份證明要求，重申根據FINI規定，投資者如沒有香港身份證或其他國民身份證明文件才可使用護照認購。

證監會續指，已經對八家證券行展開主題審查，評估他們有否遵守新股融資要求，如發現有不當行為，將採取適當行動，有需要時亦會向業界提供進一步監管指引。

港交所稱，根據上市規則，如發售證券予公眾人士認購或購買，發行人、發行人董事、保薦人及包銷商必須採取合理步驟，確保能鑑別及拒絕受理重複或懷疑屬重複申請。

港交所指出，FINI的推出大大提升了辨識新股重複認購的能力，券商及新股認購人需根據既定機制以提供認購人正確的個人資料作新股認購，FINI可根據該等資料剔除重複認購或疑屬重複的認購。

撰文：經濟通採訪組

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