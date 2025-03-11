  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

證監會：就個別重複認購新股個案如發現不當行為，將採取適當行動

11/03/2025

證監會：就個別重複認購新股個案如發現不當行為，將採取適當行動

 

　　有報道指近日懷疑有內地投資者在香港以不同身份證明文件，如內地身份證、香港身份證及護照等，在不同證券行認購新股，最終未有被識別為重複認購。證監會表示，就個別重複認購新股個案如發現不當行為，將採取適當行動。

 

　　證監會回覆傳媒查詢時表示，有關個案有機會是因為投資者或經紀未有嚴格遵守新股結算平台FINI的身份證明要求，重申根據FINI規定，投資者如沒有香港身份證或其他國民身份證明文件才可使用護照認購。

 

　　證監會續指，已經對八家證券行展開主題審查，評估他們有否遵守新股融資要求，如發現有不當行為，將採取適當行動，有需要時亦會向業界提供進一步監管指引。

 

　　港交所稱，根據上市規則，如發售證券予公眾人士認購或購買，發行人、發行人董事、保薦人及包銷商必須採取合理步驟，確保能鑑別及拒絕受理重複或懷疑屬重複申請。

 

　　港交所指出，FINI的推出大大提升了辨識新股重複認購的能力，券商及新股認購人需根據既定機制以提供認購人正確的個人資料作新股認購，FINI可根據該等資料剔除重複認購或疑屬重複的認購。

 

撰文：經濟通採訪組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09010

安碩亞洲除日－Ｕ

7.250

異動股

08153

嘉鼎國際集團

0.150

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

133.600

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 41,318.99
    -592.72 (-1.414%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,557.76
    -56.80 (-1.012%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,370.60
    -97.73 (-0.559%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.805
變動率︰+6.764%
較港股︰-7.42%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升63.593
變動率︰+2.265%
較港股︰-0.01%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升518.772
變動率︰+2.002%
較港股︰+0.25%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌29.198
變動率︰-1.242%
較港股︰-0.69%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升137.800
變動率︰+3.969%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升22.555
變動率︰+3.416%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升37.360
變動率︰+2.609%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌29.355
變動率︰-2.507%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升189.020
變動率︰+5.462%
COKE
Coca-Cola Consolidated
按盤價(USD)︰升1,292.240
變動率︰+5.266%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰跌99.420
變動率︰-5.629%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌32.870
變動率︰-8.593%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/03/2025 12:32 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：11/03/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/03/2025 12:32 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09010 安碩亞洲除日－Ｕ
  • 7.250
  • 08153 嘉鼎國際集團
  • 0.150
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 133.600
  • 00012 恒基地產
  • 23.200
  • 00981 中芯國際
  • 53.300
股份推介
  • 06690 海爾智家
  • 26.200
  • 目標︰$28.00
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 97.450
  • 目標︰$108.00
  • 01318 毛戈平
  • 104.300
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 12.520
  • 目標︰$15.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.280
  • 目標︰$1.40
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 133.600
  • 00001 長和
  • 49.950
  • 01024 快手－Ｗ
  • 66.350
  • 00005 滙豐控股
  • 85.200
  • 00700 騰訊控股
  • 517.500
報章貼士
  • 01318 毛戈平
  • 104.300
  • 目標︰--
  • 00388 香港交易所
  • 350.000
  • 目標︰$405.00
  • 02400 心動公司
  • 38.800
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

11/03/2025 16:45  《盤後部署》資金力撐下恒指先跌後反彈，炒作入通華潤飲料追落後

11/03/2025 14:55  【ＡＩ】投資者欲入股DeepSeek，據報梁文鋒不急於獲投資

11/03/2025 16:36  【聚焦人幣】全國人大閉幕，人幣即期收漲343點子刷近四個月高

11/03/2025 15:43  【兩會焦點】小鵬汽車：未來續深耕人形機械人，或投入上千億人幣

11/03/2025 15:37  韓國投資者據報上月買入港股規模創三年來最高水平

11/03/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４０﹒４１億元，買阿里沽盈富基金

11/03/2025 08:31  【大行炒Ｄ乜】花旗升小鵬評級目標價翻倍，九置績後被大行降目標

11/03/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒７６９１，一個月拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

何小鵬：小鵬汽車未來續深耕人形機械人，或投入上千億人幣新文章
人氣文章

新聞>專訪

美股急跌 | 美股見轉勢訊號不宜撈，美國衰退年內或成真（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大閉幕，習特會傳下月開，A股反彈人幣大漲新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

戒虛從實
人氣文章

威少看世界．張少威

加拿大新總理硬懟特朗普
人氣文章

Foodie What’s On

藝術三月｜香港JW萬豪酒店 推出「藝彩嚐鮮」菜譜
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

汽水、果汁、水果同屬高果糖？營養師教你分辨游離糖
人氣文章

Art & Living

廣彩瓷片當衣料！專訪當代時裝設計師郭培：「它不再是一件衣服，而是成為了真正的藝術」
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

林憶蓮「迴響Resonance」巡唱深圳首站：締造上乘音樂藝術跨時空新感悟
健康好人生 Health Channel
人氣文章
男生走樣 │陳浩民近況曝光：55歲外貌大變，網友質疑醫美過度！
人氣文章
致癌飲食｜抗癌名醫15年內患4癌：飲食習慣與癌症風險，如何調整飲食作息重獲健康？
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2025 00:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話11/03/2025
何小鵬：小鵬汽車未來續深耕人形機械人，或投入上千億人幣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加拿大新總理硬懟特朗普

11/03/2025 16:56

大國博弈

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

高息定存 | 一周高息合集，工銀亞洲低門檻3個月5厘，Mox...

09/03/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處