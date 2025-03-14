港澳辦轉載評論文章質疑長和出售港口資產非普通商業行為促三思

長和(00001)早前公布擬向美國貝萊德(Blackrock)組成的財團出售包括巴拿馬兩個港口業務權益，港澳辦轉載評論文章，質疑長和出售港口資產交易並非普通商業行為。

港澳辦昨在網站「涉港澳資訊」一欄轉載《大公報》評論文章。文章質疑交易並非「普通商業行為」而是「霸權行徑」，又引述「網友」普遍認為長和交易「是沒有腰骨的跪低，是唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義，背叛和出賣全體中國人」，認為「有關企業面對大事大義大節前應三思」，「好好想想自己要站在什麼立場、站在哪一邊」。

文章又指，與長和達成原則性協議的財團，由美國貝萊德牽頭，而據一些英美媒體披露，貝萊德行政總裁芬克(Larry Fink)與美國總統特朗普私交甚篤，收購洽談期間曾到白宮匯報，認為特朗普和美國方面一點都沒有把這個交易視為「普通的商業行為」，毫不掩飾、肆無忌憚地直接插手、操縱，完全將其作為推行全球霸權的手段。

文章又說，美國或將以這個交易為「範本」，通過政治施壓在全球範圍掀起港口併購，控制世界更多關鍵港口，並用「長臂管轄」實施打壓手段，讓中國船舶「無處可靠」。

長和早前公布擬向美國貝萊德組成的財團出售包括巴拿馬兩個港口業務權益，有關交易仍有待巴拿馬政府確認才分別進行。長和集團聯席董事總經理陸法蘭當時強調，「這項交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。」

長和低開逾6%

長和(00001)現價跌6.3%，報46.3元，該股成交約295萬股，涉資1.36億元。

撰文：經濟通採訪組

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