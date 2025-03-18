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李家超對李兆基辭世表示哀悼，讚揚對推動香港經濟發展貢獻良多

18/03/2025

李家超對李兆基辭世表示哀悼，讚揚對推動香港經濟發展貢獻良多

 

　　行政長官李家超今日對恒基地產(00012)創辦人、人稱四叔的李兆基辭世表示哀悼。李家超表示，李兆基是傑出的商界領袖和企業家，對推動香港的經濟發展和繁榮穩定貢獻良多。他亦是備受尊敬的慈善家，在教育及社會服務方面表現卓越，包括多年來向多間香港和內地大學及高等教育院校慷慨捐款，熱心支持高等教育發展和培育人才。他所創辦的李兆基基金及香港培華教育基金會亦致力促進教育的發展，尤其關懷華人社區的教育和研究發展。他於2007年獲頒授大紫荊勳章。李家超對李兆基的辭世表示哀悼，並向他的家人致以深切慰問。

 

　　發展局局長甯漢豪表示，李兆基是香港傑出的企業家，帶領恒基兆業地產集團致力建設香港，對推動香港的土地和房屋發展貢獻良多。李兆基不僅在商業領域取得卓越成就，更致力推動企業社會責任，積極投入公益事業。甯漢豪對李兆基的離世表示哀悼，並向他的家人致以深切慰問。

 

感謝恒地支持政府推動過渡性房屋計劃

 

　　房屋局局長何永賢表示，李兆基是傑出企業家，深得社會人士尊重，亦是備受尊敬的慈善家。感謝恒基地產積極支持政府推動過渡性房屋計劃，在市區和新界提供土地和短期空置單位，協助紓緩居住環境惡劣及有迫切住屋需要市民的壓力。何永賢對李兆基的辭世表示哀悼，並向他的家人致以慰問。

 

多年來熱心公益

 

　　教育局局長蔡若蓮指出，李兆基多年來熱心公益，並成立香港培華教育基金會以及李兆基基金，慷慨捐助香港及內地的多間大專院校及中小學，資助擴展校園、改善設施，又成立多個獎學金，令無數學生受惠。李兆基心繫家國，熱衷教育，作育英才，教育界感受至深。蔡若蓮深信，港人將會永遠懷念這位致力造福社會的慈善家。

 

　　民政及青年事務局局長麥美娟今日對李兆基辭世深感難過和惋惜，並向他的家人致以深切慰問。麥美娟表示，李兆基對青年發展一直不遺餘力，特別是李兆基基金響應特區政府的青年宿舍計劃，向保良局捐贈元朗地皮，由政府全數資助興建的「保良局李兆基青年綠洲」，是目前青年宿舍計劃下最大規模的項目，感謝李兆基的重大貢獻。

 

撰文：經濟通採訪組

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