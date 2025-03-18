李家超︰第八屆立法會選舉將於12月7日舉行

行政長官李家超出席行會前記者會表示，第八屆立法會選舉將於12月7日舉行。在舉行立法會選舉前將舉行選舉委員會界別分組補選，967名選舉委員中需補選90席，而選舉委員會界別分組補選的投票日將訂在9月7日。兩場選舉的提名期及各項具體實務安排，政制及內地事務局將在今年稍後的時間公布。

他指出，為確保順利辦好兩場重要選舉，已指示政制及內地事務局做好準備，並且與選舉管理委員會緊密合作，在宣傳推廣選舉工作人員的招募、培訓、以及投票點票安排、數據系統和保安等等多方面要做好全面部署和應急計劃，確保第八屆立法會選舉順利舉行，以達致公平公正、廉潔誠實、安全有序和高效的目的。

東盟十國特邀人士入境便利計劃今天實施

李家超表示，為東盟十國推行的特邀人士入境便利計劃將在今天正式實施。他指出，該計劃目的為香港經濟發展帶來相當貢獻，又或者獲邀來香港出席重要活動的東盟人士提供出入境便利。

他又指，該類人士將會獲得自助通關服務，並會透過專櫃一站式處理自助通關及簽證申請。在計劃之下相關政策局及部門，包括財經事務及庫務局、商務及經濟發展局、創新科技及工業局、文化體育及旅遊局及律政司會向特邀人士發出邀請。他指出，今日商務及經濟發展局及律政司會率先發邀請信，邀請為香港經濟發展帶來相當貢獻的東盟商界及法律範疇領袖參加計劃。

入境處會透過電子平台一站式處理獲邀請人士的申請，放寬申請資格，包括不再考慮過往訪港的次數、簡化提交資料等等。獲批的資格有效期是三年，每次來港可以逗留兩個月或者以上、可以使用自助通關服務等等。

撰文：經濟通採訪組

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