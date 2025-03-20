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低空經濟 | 本港首批38個低空經濟試點項目，企業包括中電、美團、中移動等

20/03/2025

低空經濟 | 本港首批38個低空經濟試點項目，企業包括中電、美團、中移動等

 

　　政府今天公布低空經濟「監管沙盒」試點項目申請結果，經發展低空經濟工作組審批後，首批38個項目，包括中電(00002)、美團(03690)、中國移動(00941)(滬:600941)及順豐(06936)(深:002352)等。運輸及物流局局長陳美寶表示，部分監管沙盒試點項目將在4月起推行為期半年的試驗，之後會作檢討，期望盡快開展第二階段計劃。希望日後可以把試驗項目變成商業運作。

 

陳美寶：部分項目4月起試驗

 

低空經濟 | 本港首批38個低空經濟試點項目，企業包括中電、美團、中移動等

 

　　陳美寶期望今年第二季就《小型無人機令》向立法會提交修訂建議，包括放寬小型無人機載重限制、加入容許能以較重或載人飛機模型作為試驗性質。

 

　　今次獲批的試點項目包括中電以無人機自動巡查架空電纜、中移動與瑪嘉烈醫院研究合作在院內送藥及化驗樣本、消防處研究以無人機巡查山火及提供攀山救援、順豐及即時送貨平台Lalamove利用無人機送貨等。

 

中移動香港無人機料穩定性逾50%，驗證多項技術聯合應用

 

　　其中一間獲批企業中國移動香港的解決方案中心主管助理曾曉文表示，項目將以無人機及物聯網溫控箱等技術，試驗在瑪嘉烈醫院不同大樓之間，無接觸式運送樣本和緊急藥品，有望達致全天候配送、減少非醫護人員接觸，穩定性預料可逾50%，未來有望擴展至其他醫院應用。

 

　　項目將同時測試5.5G在本地配送和巡邏等場景的技術可行性，他希望，通過沙盒項目驗證多方面技術聯合應用，包括5G通訊技術、5G-A通感一體技術、雙重實時動態定位(RTK)網絡高精度定位技術，以及物聯網溫控箱技術的聯合應用，為香港更多的低空應用場景提供幫助。

 

美團旗下Keeta Drone基本完成首條航線籌備工作

 

低空經濟 | 本港首批38個低空經濟試點項目，企業包括中電、美團、中移動等

 

　　美團旗下Keeta Drone入選首批試點項目名單，公司稱，目前基本完成首條於香港科學園白石角長廊至對岸的馬鞍山公園所設立的航線籌備工作，正等待最後審批和確定啟航日期，預計很快投入服務。

 

　　Keeta Drone香港業務及公共事務負責人閆琰表示，非常高興能夠入選首批沙盒項目，而公司選擇來香港發展，主要因為本港擁有龐大的用戶需求和產業發展潛力，如即時零售配送需求非常大，但由於地理環境複雜等問題，限制了配送服務體驗的進一步提升，無人機則可以很好地解決這些問題。

 

Keeta Drone計劃設立研發中心

 

　　閆琰亦指出，新航線的員工招募和籌備工作已全面展開，工作地點位於科學園，具有配送、無人機操作經驗的申請者將獲優先考慮。目前已有部分外賣送遞員成功入職，擔任無人機操作員或地勤等職位。

 

　　同時Keeta Drone已經在港成立無人機公司，並計劃設立研發中心，與香港學術機構展開低空經濟領域的聯合研究和技術突破，未來亦會按業務發展需要持續在港招募業務和技術人才，以推動本地低空經濟科技進步和產業發展。

 

撰文：經濟通採訪組

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