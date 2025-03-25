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急症室收費加至400元危殆危急免費，普通科門診每次150元

25/03/2025

急症室收費加至400元危殆危急免費，普通科門診每次150元

 

　　政府公布公營醫療服務收費改革方案，急症室收費將由目前180元，提升到400元；首兩類病人，即危殆和危急病人免費。急症醫院住院病床，收費每日300元；療養、復康及精神科病床，每日收費200元。非緊急放射診斷及病理檢驗服務，進階及高端項目，包括電腦掃瞄、磁力共振、介入治療等將逐項收費，費用50至500元不等，基礎服務則維持免費。

 

專科門診費提高至250元，最多處方4周藥量

 

　　門診服務方面，普通科門診每次收150元，藥費每項收5元，最多處方4周份量；專科門診每次診症收250元，藥費每項收20元，最多處方4周。

 

　　在放射診斷方面，基礎項目，例如最大量的X光檢查等會繼續免費，但進階項目每次要收250元，高端項目例如磁力共震，每次收費500元。病理檢驗方面，基礎項目例如血紅素，肝功能等繼續維持免費，但一些較高端項目，例如涉及基因檢測，收費由50至200元不等。病人住院期間，以及急症室病人的緊急放射診斷、病理檢驗和藥物將維持免費。

 

　　醫務衞生局提出5項改革原則，其中一項是循序漸進，指考慮到市民的負擔能力，會分5個階段達致改革目標，首階段調整將於明年推行，及後每兩年按既有機制檢討收費水平。

 

每人每年最多付1萬元，料7萬重症病人受惠

 

　　醫管局行政總裁高拔陞表示，公立醫院將增設「封頂」機制，即全年收費上限，每人每年收最多1萬元，適用於自費藥械以外的所有收費項目，預料約7萬名經常要使用醫院服務的重症病人將受惠。當局亦將改善費用減免機制，放寬申請資格、涵蓋範圍及期限，預料合資格受惠人數，將由現時約30萬人增至約140萬人。另外，醫管局會加強危重病人的藥械保障，加快引入更多有效創新藥械，放寬安全網申請資格，讓更多中產病人獲安全網資助，購買自費藥物。

 

　　是次公營醫療服務收費改革原則包括承擔不減，會將改革所得，全數投放在公營醫療服務上；而能者和輕症共付原則，就是擴展提升共付機制，扭轉「輕症平、重症貴」、「小病高資助、大病要自費」的結構失衡，以及資源錯配的現象。

 

撰文：經濟通採訪組

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