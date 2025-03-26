博鰲論壇 | 李家超見證香港與海南省簽署備忘錄，涵蓋經貿旅遊等

正在海南出席博鰲亞洲論壇的行政長官李家超今早（26日）於博鰲一間養護中心，見證特區政府與海南省人民政府簽署合作備忘錄，涵蓋經貿投資、金融、數據安全流動、旅遊，以及人才交流，一共五個領域。

左起：政務司副司長卓永興、李家超、海南省委書記馮飛和海南省常務副省長巴特爾。（政府新聞處）

標誌著香港與海南合作踏上新台階

行政長官李家超在海南出席瓊港合作備忘錄簽約儀式。（政府新聞處）

李家超在社交網頁表示，合作備忘錄涵蓋多個範疇，標誌著香港和海南合作踏上新台階，將有助兩地優勢疊加、深化經貿交流，並在促進中國與東盟經貿融合中鞏固區域產業鏈供應鏈，也將為香港專業服務人才提供更多就業機會和更廣闊舞台。

李家超續指，在中央支持下，瓊港雙方同意在經貿投資、金融、數據安全流動、旅遊以及人才交流共五個領域深化合作。其中在經貿投資方面，實現兩地產業鏈供應鏈協同，合力開拓面向東盟的區域性大市場，支持香港在海南建設高端消費品品牌加工廠等；人才交流方面，擴大香港專業服務人士在海南的認可範圍，推動海南向香港開放金融、法律、會計、諮詢、會展、建築、規劃等更多領域更大力度的業務，支持海南自由貿易港主要經濟部門、國有企事業單位等聘請香港專業人員或機構等。

海南連續三年在港發行離岸人債

（政府新聞處）

另外，李家超在簽約儀式致辭時稱，香港與海南關係密切，同處國家南沿；兩地人流、物流和資金流往來頻繁。香港一直是海南最主要的外資來源地，很多港資企業都在海南開展業務。海南省人民政府更是第一個內地省政府，使用香港的融資平台和專業服務發債。海南已經連續三年在香港發行離岸人民幣債券，總額達到130億元人民幣。他感謝海南對香港作為離岸人民幣債務產品首選平台、亞洲綠色金融中心的信心，以及對香港專業服務的支持。

撰文：經濟通採訪組

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