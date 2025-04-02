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香港要聞 | 陳美寶料今年內完成隧道費檢討，將全盤考慮四大原則

02/04/2025

香港要聞 | 陳美寶料今年內完成隧道費檢討，將全盤考慮四大原則

 

 

　　運輸及物流局局長陳美寶書面答覆議員提問時表示，運輸署正進行隧道費檢討工作，預計在今年內完成檢討工作，並諮詢立法會交通事務委員會。

 

　　陳美寶表示，政府在釐定各政府隧道及主幹道的收費水平時，將全盤考慮四大原則，即交通管理需要、「用者自付」、公交優先，以及效率優先，同時亦會慎重考慮公眾可負擔程度以及當時社會環境等因素。當中，政府會先考慮交通管理需要，以及顧及公眾可負擔程度。在「收回成本」的基礎上，如收費未足以有效管理交通，便需考慮調整收費。政府一直恪守「用者自付」和「收回成本」的原則，需徵收合理的費用，以確保這些運輸基建的財務可持續性。

 

監察的士車隊試運行表現

 

　　各條隧道及主幹道的具體情況不同，例如地理位置、服務對象、交通管理需要，政府需權衡各個原則，以制訂一個合適的收費。舉例來說，香港仔隧道和城門隧道於2023-24年度，分別出現1600萬元和5200萬元營運赤字。事實上，該兩條隧道的收費水平34年以來一直從未調整。若按現時政府隧道的隧道費水平估算，香港仔隧道和城門隧道於2025-26年度預計收入分別為1.1億及8700萬元，預計營運開支為1.31億及1.39億元。

 

　　另外，陳美寶表示，當局最近推動一系列的士改革措施，有5個車隊成立，按運輸署計劃，車隊需要在今年7月底或之前正式運作。她得悉車隊以不同方法羅致和聘用司機，希望車隊正式運作時，可加速業界積極招聘有質素和有活力的司機加盟，更好服務市民。運輸署會監察的士車隊試運行的表現，會要求因應乘客意見作出改善和優化，滿足發牌條款，才會正式批出牌照。

撰文：經濟通採訪組

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