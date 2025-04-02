港府今起就規範籃球博彩進行諮詢，不接受在港舉行的籃球賽事投注

政府在考慮馬會提交的建議、博彩及獎券事務委員會的意見，以及其他與非法籃球賭博相關的事宜後，今日就規範籃球博彩活動的建議方案展開諮詢，包括持牌經營者不得接受有香港球隊參與及／或在香港舉行的籃球賽事的投注，以便在香港推廣不涉賭博的健康籃球體育文化等。諮詢期至5月2日止。

根據馬會的最新評估，2024年的非法籃球賭博投注額高達700億至900億元。政府建議透過修訂《博彩稅條例》(第108章)，訂立籃球博彩活動的規管框架，賦權民青局局長向馬會發出營運籃球博彩的牌照，並制定相關牌照條件。

馬會獲續發足球博彩牌照5年

有關規管籃球博彩活動的建議主要牌照條件包括：牌照須指明其有效期；政府將對投注種類和賽事種類的數量設有限制；持牌經營者不得接受未成年人士的投注；持牌經營者不得接受信用卡投注；及持牌經營者須展示告示提醒市民有關沉迷賭博的嚴重性，並提供有關賭博失調服務的資訊等。

此外，政府經諮詢博彩及獎券事務委員會後，已決定續發足球博彩牌照予香港賽馬會足球博彩有限公司，為期5年，由今年7月18日開始生效。現行機制下的各項規定將基本上維持不變，包括不得接受未成年人士的投注；不得接受信用卡投注；須展示告示提醒市民有關沉迷賭博的。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】立法會年底換屆，民主思路湯家驊指，市民不滿意本屆議員只懂追捧中央言論、不熟悉所審議法例等，你是否認同？► 立即投票