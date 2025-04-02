  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

港府今起就規範籃球博彩進行諮詢，不接受在港舉行的籃球賽事投注

02/04/2025

　　政府在考慮馬會提交的建議、博彩及獎券事務委員會的意見，以及其他與非法籃球賭博相關的事宜後，今日就規範籃球博彩活動的建議方案展開諮詢，包括持牌經營者不得接受有香港球隊參與及／或在香港舉行的籃球賽事的投注，以便在香港推廣不涉賭博的健康籃球體育文化等。諮詢期至5月2日止。

 

港府今起就規範籃球博彩進行諮詢，不接受在港舉行的籃球賽事投注

 

　　根據馬會的最新評估，2024年的非法籃球賭博投注額高達700億至900億元。政府建議透過修訂《博彩稅條例》(第108章)，訂立籃球博彩活動的規管框架，賦權民青局局長向馬會發出營運籃球博彩的牌照，並制定相關牌照條件。

 

馬會獲續發足球博彩牌照5年

 

　　有關規管籃球博彩活動的建議主要牌照條件包括：牌照須指明其有效期；政府將對投注種類和賽事種類的數量設有限制；持牌經營者不得接受未成年人士的投注；持牌經營者不得接受信用卡投注；及持牌經營者須展示告示提醒市民有關沉迷賭博的嚴重性，並提供有關賭博失調服務的資訊等。

 

　　此外，政府經諮詢博彩及獎券事務委員會後，已決定續發足球博彩牌照予香港賽馬會足球博彩有限公司，為期5年，由今年7月18日開始生效。現行機制下的各項規定將基本上維持不變，包括不得接受未成年人士的投注；不得接受信用卡投注；須展示告示提醒市民有關沉迷賭博的。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】立法會年底換屆，民主思路湯家驊指，市民不滿意本屆議員只懂追捧中央言論、不熟悉所審議法例等，你是否認同？► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00288

萬洲國際

7.270

異動股

01585

雅迪控股

14.880

異動股

01656

億仕登控股

1.800

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00288 萬洲國際
  • 7.270
  • 01585 雅迪控股
  • 14.880
  • 01656 億仕登控股
  • 1.800
  • 02269 藥明生物
  • 26.250
  • 01643 現代中藥集團
  • 0.320
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 17.400
  • 目標︰$19.44
  • 00270 粵海投資
  • 5.810
  • 目標︰--
  • 02236 惠生工程
  • 0.280
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 76.600
  • 目標︰--
  • 00340 潼關黃金
  • 0.860
  • 目標︰--
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 44.550
  • 00001 長和
  • 44.300
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.000
  • 00700 騰訊控股
  • 504.000
  • 00388 香港交易所
  • 353.800
報章貼士
  • 01278 中國新城鎮
  • 0.064
  • 目標︰--
  • 00751 創維集團
  • 2.920
  • 目標︰--
  • 00808 泓富產業信託
  • 1.300
  • 目標︰$1.50
熱炒概念股
即時重點新聞

02/04/2025 17:03  《盤後部署》美關稅前夕恒指兩萬三關拉鋸，舜宇料延續雙增長可吼

02/04/2025 16:01  傳設退市OTC惟暫僅供沽貨，德勤:香港絕對做到全盤形式OTC

02/04/2025 16:12  港府今起就規範籃球博彩進行諮詢，不接受在港舉行的籃球賽事投注

02/04/2025 12:18  《新股上市》德勤：本港首季IPO融資額飆近3倍，全球排名第四

02/04/2025 11:44  渣打調高恒指12個月目標至25800點，下調美股評級至中性

02/04/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１１７億元，買小米沽藥明生物

02/04/2025 08:36  【大行炒Ｄ乜】大摩升老鋪黃金目標近八成，摩通點評中港地產股

02/04/2025 16:36  《財資快訊》美電軟報７﹒７８０８，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

渣打調高恒指12個月目標至25800點，下調美股評級至中性新文章
人氣文章

新聞>投資萬事通

2025投資萬事通：減息周期下的投資機遇新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 對等關稅前夕A股成交縮人幣跌，沃爾瑪傳堅定求降價新文章
品味生活
生活
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

法／韓／日式穿搭風格魅力
人氣文章

政政經經．石鏡泉

止賺止蝕
人氣文章

玩樂 What’s On

澳門銀河｜「天浪淘園」4月18日開園 住客免費使用 今年首度開放至晚上8時！復活節限定親子嘉年華！
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

由出軌到離婚、再與新伴侶分手：落得到一無所有的結局，後悔嗎？
人氣文章

Fly with Luna．夏月

住在巴黎黃金地段是甚麼感覺？入住巴黎香榭麗舍大道萬豪酒店，體驗低調奢華的法式精致品味
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

世界唯一米芝蓮三星潮州菜餐廳插旗深圳！經典潮洲凍大紅蟹、澄海滷水老鵝頭、雞油灼大響螺，回味無窮的星級滋味
健康好人生 Health Channel
人氣文章
關節靈活動作：身體驅幹強度訓練！重點下肢伸展，提升關節靈活度
人氣文章
虐老 ｜ 81歲卧床病婦遭印傭虐打超過半小時，CCTV錄影揭露驚人真相，僱主報警追緝凶手
人氣文章
緬甸地震｜緬甸7.9級地震波及泰國 胡慧沖直擊民眾逃生與88層大廈倒塌憂慮
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/04/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/04/2025 19:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/04/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/04/2025
渣打調高恒指12個月目標至25800點，下調美股評級至中性
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物！賞：銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶！

全世界都不就著他，小特寶可要生氣了

01/04/2025 14:23

大國博弈

高息定存 | 滙豐3個月特選客3.4厘，工銀98日3.43厘

31/03/2025 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處