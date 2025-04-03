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關稅戰 | 莊太量質疑對等關稅可持續性，稱對香港轉口影響不大

03/04/2025

　　在美國「對等關稅」下，將對中國貨品徵收34%的對等關稅，且取消對來自中國的小額包裹關稅豁免，香港亦遭同等待遇。不過，中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受《經濟通通訊社》訪問時表示，質疑是次美國「對等關稅」可持續性不大，由於政策由美國單獨針對環球，形容「細打大，不會有很大效果」，他更預期美國會有「內傷」，此後或有所調整。

 

（資料圖片）

 

港股影響較少，另美元或回落利好本地消費

 

　　在公布政策後，恒指低開564點，但已見全日最低位，全日收跌352點或1.5%；A股方面，滬綜指僅收跌0.24%。莊太量指出，港股所受影響較其他亞洲地區少，更可見內地股市不受影響。他表示，在新關稅下，內地反而會引進更多合作夥伴，例如歐洲及東盟。他續指出，對等關稅對香港直接貿易影響不算太大，雖會影響中小企貿易，但無損整體經濟。而且參考上次貿易戰後，中國經香港轉口至美國貿易反而增加，而現時亦未見回落，他料對本港轉口貿易長遠影響不大。

 

　　此外，莊太量預期美國匯率預期短期向下，因此，與美元掛勾的港元，若匯率相對較低，對東南亞、內地旅客吸引力會增加，相信有關人士亦願意在港消費更多。

 

李兆波：特朗普以關稅換取政治、商業上更多「籌碼」

 

（資料圖片）

 

　　經濟學者李兆波則對《經濟通通訊社》表示，在對特關稅下，物價變得更加昂貴，將拖累中國、美國及其他國家經濟增長，但他認為，美國總統特朗普正在利用此舉，以換取政治、商業上更多的「籌碼」。

 

撰文：經濟通記者許英略

 

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