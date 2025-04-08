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關稅戰 | 李家超:香港會保持自由港地位，奉行自由貿易政策

08/04/2025

關稅戰 | 李家超:香港會保持自由港地位，奉行自由貿易政策

 

　　行政長官李家超在行政會議前會見傳媒表示，上星期美國宣布對多個貿易夥伴徵收所謂「對等關稅」，其中向香港產品加徵三成四關稅，連同早前宣布的兩成關稅，累計徵收五成四關稅。他批評美國不再奉行自由貿易，破壞國際共同建立的世界貿易規則，做法霸凌野蠻，亦指美國的做法損害全球貿易，嚴重破壞多邊貿易體制及全球化進程，為世界帶來極大風險。

 

　　李家超表示，美國宣布對多個貿易夥伴徵收所謂對等關稅，對外貿易的企業尤其是中小企以及跨境電商等，短期內無可避免會受到影響，去年香港產品出口到美國的貨值佔香港總出口總值只是0.1%，美國在香港整體貨物出口的市場佔比，已經由2018年的8.6%縮減至去年的6.5%，相反東盟市場份額由7.4%上升至8.7%，在2019年東盟已經超越美國成為香港第二大貨物出口市場。

 

港府將在七方面加大力量

 

　　李家超指出，特區政府將在七方面加大力量，包括全面把握國家發展機遇積極融入國家發展大局、加強國際交往合作積極深化區域合作、香港要加快產業升級轉型，開展高增值創新驅動的經濟模式、加大發展科技創新、大力推動國際金融合作、把握多國需要分散地區風險的大趨勢吸引外國企業和資金進駐香港，以及繼續為業界提供支援，協助企業應對挑戰。

 

　　李家超提及香港擁有背靠祖國聯通世界的獨特優勢，香港會繼續保持自由港地位，奉行自由貿易政策保障貨物、資金以及資訊等自由流動。

 

撰文：經濟通採訪組

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