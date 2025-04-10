羅淑佩︰計劃多方面推廣海岸及海島旅遊，研放寬垂釣及增遊艇泊位

文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受報章專訪時表示，計劃在多方面推廣海岸及海島旅遊，包括計劃在維港內外增加遊艇泊位以及研究在鯉魚門及西九龍建設登岸設施，開辦更多來往西九的航線。

打造「圓圈式」遊覽路線

羅淑佩指，上周在北京向港澳辦主任夏寶龍匯報工作，夏寶龍特別關注本港海岸及海島旅遊發展，她表示已制定短中長期方案，短期將加強維港觀光遊，打造「圓圈式」遊覽路線，乘船可到東九龍、尖沙咀、西九龍，以至中環、灣仔一帶。

硬件上，羅淑佩指，計劃於維港內外增加遊艇泊位，當中東九龍及西九龍今年內將有船隻停泊及登岸台階等設施啟用，軟件方面會拆牆鬆綁，以便海島旅遊增加一些垂釣等活動，例如提供即撈即捕即食新鮮體驗。

羅淑佩認為，香港有不少漂亮海島，部份沒有水電供應，較難登岸進行大規模旅遊活動，即使有意見認為要保持自然環境，但「不代表沒有東西可以做。」她提到即撈即捕即食是新鮮體驗，可考慮在法例或其他要求方面拆牆鬆綁。

上半年盛事吸引約84萬旅客參與





她表示，啟德體育園已經啟用，啟德郵輪碼頭也是很漂亮地方，東九龍的鯉魚門將於今年內啟用新停泊上岸台階，有助更好地遊覽東九龍水域，而西九文化區也有一個登岸設施，會在今年內落成，屆時乘船就可到東九龍、尖沙咀、西九龍，甚至到中環、灣仔一帶，可以有一個「圓圈式」的遊覽方式。

羅淑佩又指，今年上半年盛事吸引約84萬旅客參與，帶來約33億元消費額，經濟增加價值約18億元。

撰文：經濟通採訪組

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