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四叔辭世 | 李兆基喪禮今團體公祭，長和李澤鉅、新地郭氏家族齊致祭

28/04/2025

四叔辭世 | 李兆基喪禮今團體公祭，長和李澤鉅、新地郭家齊致祭

 

　　恒基地產(00012)創辦人、人稱「四叔」的李兆基於今年3月17日與世長辭，享年97歲，其喪禮將己於昨日在香港殯儀館設靈，今日舉行團體公祭，喪禮採用佛教儀式大殮，另擇吉扶柩返回原籍順德大良安葬。李兆基家屬長子李家傑、次子李家誠與妻子徐子淇等人今早到殯儀館靈堂打點及致祭。

 

　　現場所見，政界及商界人士陸續到場悼念，當中包括長和(00001)主席李澤鉅現身，新地(00016)主席兼董事總經理郭炳聯、前聯席主席郭炳江帶同第三代郭基煇、集團執董雷霆等高層出席。

 

　　政界人士方面，全國政協副主席、前行政長官梁振英及太太梁唐青儀、中央港澳辦一局局長王振民、特區政府政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波，以及前律政司司長、原基本法委員會副主任梁愛詩亦有到場致祭。

 

　　其他商界人士方面，東亞銀行(00023)執行主席李國寶連同其子李民斌及李民橋到場悼念、九倉(00004)系大股東吳光正、香港上海滙豐銀行(00005)主席王冬勝、地產建設商會執委會主席梁志堅、希慎(00014)主席利蘊蓮、英皇集團副主席楊政龍等人亦有到場。

 

　　為方便前來致祭人士，當公祭進行或殯儀館靈堂過於擠迫時，工作人員將陪同人士到對面球場設置的大型帳篷悼念區，向李兆基致祭。

 

撰文：經濟通採訪組

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