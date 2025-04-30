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香港樓市 | 本港首季負資產宗數重上4萬宗創近22年新高，分析料次季或再升

30/04/2025

　　金管局公布負資產住宅按揭貸款的最新調查結果。負資產住宅按揭貸款宗數由去年第四季末的38389宗，增加至今年首季末的40741宗，增加約2352宗或6.1%，創近22年新高水平。涉及金額由1951億元增至2059億元。金管局發言人回應傳媒查詢時表示，住宅樓價於期間下跌1.7%，負資產個案上升是預期內的現象。

 

香港樓市 | 本港首季負資產宗數重上4萬宗創近22年新高，分析料次季或再升

（資料圖片）

 

金管局：負資產個案上升在預期內

 

　　負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由去年第四季末的145億元，增加至今年第一季末的164億元。今年第一季末拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.17%，相較去年第四季末的0.15%，仍維持於低水平。

 

住宅按揭貸款資產質素維持良好

 

　　金管局指，這些負資產個案主要涉及按揭保險計劃下的貸款，按揭成數一般較高。按保計劃的原意，是按風險為本原則幫助市民置業。計劃對申請人的還款能力有嚴謹要求，申請人需要符合特定資格，包括以50%為上限的供款與入息比率。如果要敘造超過八成樓價的按揭保險，按保計劃對申請人更設有額外的要求，包括必須為首次置業及固定受薪人士。

 

　　金管局提到銀行業住宅按揭貸款的資產質素維持良好。今年3月底，整體按揭貸款拖欠比率只有0.13%，負資產個案的拖欠比率亦只有0.17%，維持於低水平，反映絕大部份按揭貸款的借款人都能如期還款，銀行按揭業務風險可控。

 

經絡：樓價可望下半年回穩

 

香港樓市 | 本港首季負資產宗數重上4萬宗創近22年新高，分析料次季或再升

（資料圖片）

 

　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，現時新盤供應充裕，近期發展商持續以低價推售新盤及餘貨單位，二手樓價短期內將持續受壓，料次季樓價將持續偏軟，負資產宗數仍有上升空間。不過，美國最快於下半年開始減息，本港銀行亦有機會跟隨，息口或進一步回落，可為樓市帶來提振作用，料樓價仍有望於下半年見平穩，屆時負資產個案亦有機會高位回落。

 

　　曹德明指出，儘管負資產數字高企，但本港業主的還款能力一直保持穩健，負資產個案中超過3個月未償還按揭貸款的拖欠比率僅為0.17%，仍屬低水平，顯示絕大部分業主的供款能力依然穩健，銀行的借貸風險可控。曹提醒，雖然本港整體失業率仍處於低水平，但地緣政治對本港經濟的影響仍存在不確定性，有意置業的人士應衡量自身的經濟狀況及供款能力，避免借太盡，緊記按時供款，預留至少半年的後備資金。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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