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本港首季GDP預估增長3.1%勝預期，貨物出口升8.7%

02/05/2025

　　政府統計處公布，根據預先估計數字，今年第一季本地生產總值較上年同期實質上升3.1%，好過市場預期的2.1%增長，而2024年第四季的升幅為2.5%。

 

本港首季GDP預估增長3.1%勝預期，貨物出口升8.7%

（資料圖片）

 

　　按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在今年第一季與上年同期比較實質下跌1.2%，而2024年第四季的跌幅為0.2%。

 

　　按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在今年第一季與上年同期比較錄得1.2%的實質升幅，而2024年第四季的升幅為2.1%。本地固定資本形成總額在今年第一季與上年同期比較實質上升2.8%，而2024年第四季則下跌0.7%。

 

首季貨物出口增長8.7%

 

　　同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得8.7%的實質升幅，升幅明顯較2024年第四季的1.3%為快。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在今年第一季實質上升7.4%，而2024年第四季的升幅為0.4%。

 

　　服務輸出繼2024年第四季實質上升6.5%後，在今年第一季與上年同期比較進一步上升6.6%。服務輸入在今年第一季實質上升6.2%，而2024年第四季的升幅為8.3%。

 

　　經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在今年第一季較2024年第四季實質上升2%。

 

首季經濟增速較上季加快，整體貨物出口增長加快

 

　　政府發言人表示，香港經濟在今年第一季穩健擴張。根據預先估計數字，實質本地生產總值按年增長3.1%，較上一季的2.5%升幅有所加快。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值顯著增長2%。

 

　　按主要開支組成部分分析，在外部需求持續的情況下，整體貨物出口增長加快。受惠於訪港旅客以及其他跨境經濟活動上升，服務輸出繼續擴張。整體投資開支隨著經濟擴張而增長。然而，私人消費開支錄得輕微下跌，反映市民消費模式改變的持續影響。

 

內地經濟穩步增長及港府推措施，支持本港經濟活動

 

　　展望未來，發言心指，隨著4月初環球貿易摩擦因美國大幅增加進口關稅而急劇升溫，環球經濟的下行風險顯著上升。極大的貿易政策不確定性將抑制國際貿易往來和投資氣氛，從而困擾香港經濟的短期前景。儘管如此，內地經濟持續穩步增長，加上政府各項推動經濟增長和開拓更多元化市場的措施，將會為本港不同經濟活動帶來支持。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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