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東維港灣區 | 市建局展開土瓜灣海濱研究，冀打造東維港灣區

12/05/2025

東維港灣區 | 市建局展開土瓜灣海濱研究，冀打造東維港灣區

 

　　市建局行政總監韋志成在網誌稱，紅磡以東的土瓜灣沿海一帶甚具發展潛力，有條件發展優質的海濱和海灣，再配合內陸地區更新活化，成為維港東面一個全新的「灣區」(Victoria Cove Area)。

 

　　他指，土瓜灣對出水體呈三角型，面積約348公頃，可成為全港首個集休閒、娛樂、旅遊、商業和住宅於一體的灣區。

 

　　另外，立法會日前通過修訂《保護海港條例》，市建局稱有助為海濱發展「拆牆鬆綁」。韋志成稱，土瓜灣現仍有部分空間因屬私人住宅項目或商業設施用途，未有開放予公眾而造成數個「斷裂位」，包括海心公園對開的自然景觀「魚尾石」、涉及私人業權的翔龍灣對開臨海煤氣設施和青洲英泥碼頭用地。他認為，修例有助為海濱發展適度地「拆牆鬆綁」，使貫通土瓜灣沿岸海濱用地更靈活和有更大發展機遇，駁通「斷裂位」亦為發展「東維港灣區」創造良好的條件。

 

議員憂市建局自身財困影響發展，料「灣區」最少需時15年

 

　　市建局團隊為此已委聘顧問公司展開「土瓜灣海濱研究」。不過，有報道引述立法會議員指出，擔心市建局自身財困影響發展，當中土瓜灣「五街」項目重建需時10年，惟目前未就此出價收購，加上收購進度需時數年。他料，要達到韋志成提及的願景，最少需時15年。

 

撰文：經濟通採訪組

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