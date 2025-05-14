  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

陳美寶：兩車隊約三百輛的士試運，第三方供應商研推統一召車平台

14/05/2025

陳美寶：兩車隊約三百輛的士試運，第三方供應商研推統一召車平台

　　運輸及物流局局長陳美寶的書面答覆議員提問時表示，去年獲批出的士車隊牌照的五個營辦商，其中兩個包括「星群的士」及「樂行」，現時共有約300輛的士以試行模式營運，其餘三支車隊正全力進行籌備工作，目前已陸續有司機及車主落實加盟。

　　陳美寶稱，獲選的五個營辦商一直密鑼緊鼓進行籌備工作，根據的士車隊牌照暫准通知條件，獲選營辦商需要在今年7月底前完成籌備工作並投入服務，而在投入服務時，各車隊規模須至少達到車隊的士數目總數的六成。

部分車主及司機對加入車隊持觀望態度

　　陳美寶表示，明白的士車隊是新型服務，部分車主及司機未必了解車隊運作，因而對加入車隊持觀望態度，令車隊營辦商在籌備過程中遇到不同挑戰。她期望兩個車隊營辦商率先試行，有助吸引更多車主及司機加盟。

　　除了車隊會推出各自的網約渠道外，局方了解亦有第三方技術供應商正與各車隊商討推出統一召車平台，方便市民預約車隊的士，政府亦會繼續積極推動車隊推進相關工作。

撰文：經濟通採訪組

《說說心理話》香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00325

布魯可

145.000

異動股

01421

恒昌集團國際

0.260

異動股

00700

騰訊控股

520.000

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00325 布魯可
  • 145.000
  • 01421 恒昌集團國際
  • 0.260
  • 00700 騰訊控股
  • 520.000
  • 02570 重塑能源
  • 214.800
  • 01177 中國生物製藥
  • 3.900
股份推介
  • 09992 泡泡瑪特
  • 196.800
  • 目標︰$220.00
  • 02510 德翔海運
  • 7.400
  • 目標︰$8.20
  • 02359 藥明康德
  • 63.800
  • 目標︰--
  • 00700 騰訊控股
  • 520.000
  • 目標︰$550.00
  • 01044 恒安國際
  • 22.250
  • 目標︰$24.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 128.900
  • 00700 騰訊控股
  • 520.000
  • 01211 比亞迪股份
  • 420.400
  • 00001 長和
  • 45.500
  • 00005 滙豐控股
  • 90.600
報章貼士
  • 06686 諾亞控股
  • 15.120
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 38.950
  • 目標︰$46.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 31.800
  • 目標︰$38.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/05/2025 15:43  《異動股》騰訊倒跌1%，績後獲多間大行唱好股價曾見一個月高

15/05/2025 13:19  《異動股》吉利汽車升1%，首季純利升2.6倍收入升24%

15/05/2025 15:36  《中國要聞》中國對巴西、阿根廷、智利等5國實行免簽政策

15/05/2025 15:36  《中國要聞》工信部：工業母機產業要避免內捲式競爭、同質化發展

15/05/2025 11:22  《港元利率》拆息普遍回升，一個月期結束七連跌報1.35厘

15/05/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６７﹒０７億元，買盈富基金沽小米

15/05/2025 08:42  【大行炒Ｄ乜】騰訊績後獲摩通升目標半成，大和調高東方甄選兩級

15/05/2025 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８０９３，一個月拆息較上日軟至１厘

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

吳天海：零售業疲態持續跌勢未改，九置續租保持克制新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 滙豐恒生減定存息，3個月最高2.4厘，7日10厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

淘寶香港618明正式開售，無需湊單享85折優惠新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

免費入場！尖沙咀香港歷史博物館 展出秦始皇兵馬俑等 逾130套秦漢時期珍貴文物
人氣文章

Shopping What’s On

MegaBox「1折感謝祭」IKEA梳化1折 $559！消費送美食及電子家品現金券！餐廳推$1美食加購優惠 晚市消費送電動車充電券
人氣文章

政政經經．石鏡泉

DeepSeek論中美關稅談
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

本地新晉藝術家群展「瀚瀚」：探討存在主義、記憶及轉變
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

高膽固醇人士不用戒芝士？營養師推介4款食法：自製天然芝士粉、Mozzarella健康不失口感！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

不用到Olive Young，在香港都買到！韓國爆紅的糯米糍潔面膏和牛膝草凝膠精華，值得入手嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
性價比高美容品推薦：日本《LDK》評測精選10款平價美容用品，最低僅$179
人氣文章
劍橋大學大型研究：每天運動11分鐘降低心血管病、癌症與早死風險，專家推薦首選運動
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2025 17:22
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2025 17:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/05/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞15/05/2025
吳天海：零售業疲態持續跌勢未改，九置續租保持克制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 據報特斯拉計劃恢復從中國運送零件至美國

15/05/2025 10:14

關稅戰

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10

大國博弈

高息定存 | 中銀恒生齊減定存息，3個月及6個月存期失守3厘

13/05/2025 16:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處