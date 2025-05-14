陳美寶：兩車隊約三百輛的士試運，第三方供應商研推統一召車平台

運輸及物流局局長陳美寶的書面答覆議員提問時表示，去年獲批出的士車隊牌照的五個營辦商，其中兩個包括「星群的士」及「樂行」，現時共有約300輛的士以試行模式營運，其餘三支車隊正全力進行籌備工作，目前已陸續有司機及車主落實加盟。

陳美寶稱，獲選的五個營辦商一直密鑼緊鼓進行籌備工作，根據的士車隊牌照暫准通知條件，獲選營辦商需要在今年7月底前完成籌備工作並投入服務，而在投入服務時，各車隊規模須至少達到車隊的士數目總數的六成。

部分車主及司機對加入車隊持觀望態度

陳美寶表示，明白的士車隊是新型服務，部分車主及司機未必了解車隊運作，因而對加入車隊持觀望態度，令車隊營辦商在籌備過程中遇到不同挑戰。她期望兩個車隊營辦商率先試行，有助吸引更多車主及司機加盟。

除了車隊會推出各自的網約渠道外，局方了解亦有第三方技術供應商正與各車隊商討推出統一召車平台，方便市民預約車隊的士，政府亦會繼續積極推動車隊推進相關工作。

撰文：經濟通採訪組

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