李家超：中東行取得6方面成果，達成59項合作備忘錄和協議

行政長官李家超訪問中東科威特和卡塔爾行程昨天（14日）結束，他在科威特見傳媒總結行程時指，今次訪問成果豐碩，與卡塔爾及科威特建立友好關係，在加強政府、商貿、人文合作等6方面取得很好成果，並與兩國簽署59份合作備忘協議，形容合作機遇無限。

行政長官李家超在科威特出席駐迪拜經貿辦和貿發局主辦的商務午宴

他說，在推進政府之間關係方面，今次與兩國合共達成59項合作備忘錄和協議，卡塔爾佔35項、科威特佔24項，涵蓋政府合作、市場貿易、投資市場發展、金融、科研、法律專業、工程等。

機管局與科威特航空簽署新備忘錄

李家超與科威特直接投資促進局代表會面

他指出，兩地海關亦將啟動「認可經濟營運商計劃」的互認談判，為企業創造更暢通國際商貿環境。機管局亦與科威特航空簽署新備忘錄，提升兩地航空連繫，推動人才培訓。代表團亦到訪科威特直接投資促進局，了解當地自由貿易區運作。

今次為李家超第二次出訪中東，在海合會六國中，他只餘下阿曼及巴林尚未出訪。李家超稱會積極考慮列入之後出訪的國家名單，未來亦會繼續帶領內地企業出訪。

今起阿聯酋予香港30天免簽，阿曼延長逗留時間

李家超在科威特到訪大型流動通訊企業Zain Group

5月15日起，阿聯酋將會給予香港30天免簽安排，阿曼亦會同日起延長免簽入境期限，由最長10日增至14日。

李家超稱，連同卡塔爾日前亦已對香港給予30天免簽證安排，持特區護照到「海合會」6個國家都可享有免簽或落地簽安排，將進一步促進香港和海合會成員國的旅遊、教育、文化、經貿等往來。

李家超又說，在訪問行程中，與兩地的國家元首、首相和官員會面的時候，感到他們視野廣闊、放眼長遠，他們都了解在一國兩制之下，香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，今次訪問將香港和卡塔爾及科威特的關係推上新台階，特區政府會繼續努力為香港開拓新機遇和新藍海。

撰文：經濟通採訪組

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