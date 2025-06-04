皇后山邨食水現黑點，甯漢豪：清洗水缸及加裝濾網後情況已改善

粉嶺皇后山邨及山麗苑食水出現黑色沉澱物，發展局局長甯漢豪表示，在要求清洗水缸和加裝濾網後，情況已經好轉，並將沉積物樣本交政府化驗所化驗，相信本星期內有結果。

本周內有化驗結果

對於外界質疑事件爆發至今至少五日，為何溯源化驗仍未有結果，甯漢豪說：「溯源工作要很認真、很科學地進行，不能為了求快，如果求快、第一時間求快就是驗水，首先可以安全使用，因為如果不能安全使用，我們要停水。所以最需要、最快做的要先做溯源的工作，現時我們署方都加緊進行。」

甯漢豪稱，水務署檢查過皇后山邨範圍的供水喉管，未有發現黑點，房屋署檢查邨內水管無發現異樣，需要繼續逐步追查源頭。

樣本符合本港食水標準，報告已交衞生署

粉嶺皇后山邨和附近的山麗苑，近日先後發現食水有不明黑點，山麗苑更傳出有住戶肚瀉，水質引起關注。水務署在社交網站表示，到目前為止，皇后山邨及山麗苑所有食水樣本的檢測結果，均符合本港食水標準。

署方十分關注近日有報道指個別住戶近日出現肚瀉情況，為釋除疑慮，署方已將有關食水樣本的檢測報告交予衞生署審視，以供衞生署作評估。水務署亦與房屋署會繼續保持密切溝通和聯繫，當屋苑每次清洗水缸完成後，水務署亦會再抽驗水樣本，持續監測水質，確保食水安全。

撰文：經濟通採訪組

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