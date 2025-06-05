皇后山邨食水黑點 | 據報黑點並非源自房屋署內部喉管物料

粉嶺皇后山邨及山麗苑有住戶食水出現黑點，食水安全諮詢委員會主席陳漢輝表示，政府化驗所已有初步結果，據他了解，化驗所比較食水的黑點，與房屋署提供的物質對比，發現兩者並不一樣，估計水黑點其非源自房屋署內部喉管的物料，好可能是來自外來的物料。

對於有傳媒委託教育大學，初步化驗出皇后山邨的黑色物質是瀝青，陳漢輝在一個電台節目上指出，當局過去10多年也不會批准瀝青作喉管的塗層，而皇后山邨及山麗苑近年入伙，如果證實有關物質是瀝青，不會由現有喉管脫落。

陳漢輝表示，瀝青不能溶於水，據他了解水務署另行做了毒性測試，發現是沒有害。但他同意，居民看到黑點，不想飲用乃人之常情。他又解釋，政府化驗所要用電子顯微鏡、紅外線光譜檢測等作化驗，加上物料很多，因此工作量大。

另外，有消息指，政府跨部門預料下午交代粉嶺皇后山邨食水夾雜黑色沉澱物事件，相信會交代化驗結果。房屋署昨(4日)表示，已將食水沉澱物樣本已送往化驗所，現正等候結果作進一步溯源。

撰文：經濟通採訪組

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