陳茂波：港股今年將保持強勁，對私人消費提供支持

財政司司長陳茂波預期，香港股市將繼續保持強勁，並為本地經濟中的私人消費提供支持。

本港將有更多大型上市交易

陳茂波今日在彭博投資峰會上表示，本港首季經濟增長3.1%，出口強勁，雖然在港人和訪港旅客消費模式改變下，私人消費略顯疲弱，本港需要推動產業轉型，而按目前數據，進入4月及5月，出口仍保持強勁，投資及股市表現良好，預計今年股市將持續保持強勁，甚至會支撐私人消費。

陳茂波指，籌備首次公開招股(IPO)的公司隊伍非常強大，預計將有更多大型上市交易，香港自然而然地成為目的地，因為地緣政治因素使得科技公司赴美國上市變得更加困難，這還鼓勵中國概念股回歸。

政府「鄭重承諾」維護聯匯制度

陳茂波形容香港成為國際資本湧入的「安全港」，聯繫匯率制度是本港的競爭優勢，自1983年在港實施以來，即使市場經歷了很多周期和起伏，都一直運作良好，政府鄭重承諾會維持香港貨幣與美元掛勾，以及不設外匯管制。

對於。摩根士丹利亞洲區前主席羅奇(Stephen Roach)修正香港「玩完論」，稱中美關係緊張令香港經濟重新煥發活力。陳茂波指，港人非常敏捷及善於應變，可在當前地緣政治、綠色轉型、數字經濟中找到正確定位，充分利用「一國兩制」的獨特性和競爭優勢，成為內地與國際投資者的平台。他歡迎海外企業來港上市，並鼓勵他們來港及到訪粵港澳大灣區，深入了解發展機遇。

撰文：經濟通採訪組

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