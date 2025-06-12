前全國政協常委何柱國逝世，享年75歲

據《星島日報》引述消息報道，前全國政協常委、商人何柱國昨午突然逝世、疑流感可能造成感染，終年75歲。

（無線電視截圖）

早於今年2月，何柱國在電台節目中透露，幾個月前確診肺癌，在本港接受電療及化療，並已康復，他又提及大病後已戒煙。3月時，他與自己口中昔日「最唔鐘意的」醫務衞生局局長盧寵茂合作，為一個宣傳戒煙的節目對談。何柱國被問及若重新選擇，會否早點戒煙或不吸煙時，直言若知道化療如此辛苦，寧願「被刀斬一下，好過捱一星期的化療」，甚至願意捱斬多幾下。

1949年出生的何柱國，出身於上海富商家族，他是香港煙草有限公司創辦人、人稱「何伯」何英傑的長孫。何柱國在拔萃男書院畢業後，赴美升學，1990年代返港，接手家族生意及發展個人事業。他曾任星島新聞集團主席多年，至2021年賣盤。

盧寵茂（左）與何柱國（右）聯手推廣戒煙（無線電視截圖）

何柱國亦涉足政界，1998年起擔任全國政協委員，之後出任全國政協常委，至2023年初卸任。2014年，何柱國獲特區政府頒授最高榮譽的大紫荊勳章。

撰文：經濟通通訊社採訪組

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