粵車南下 | 陳美寶：爭取粵車南下11月實施，每日名額100個，可進入市區

運輸及物流局局長陳美寶表示，「粵車南下」即將啟動，爭取11月起實施，獲批車輛准許駛入市內，而非只可停在口岸，初期每日入境名額100個。

陳美寶表示，「粵車南下」政策是希望讓內地居民有多元化訪港體驗，駕駛他們在廣東登記的私家車到香港市區，由於要進行系統和程序優化，初步會先以小規模、每天100個出行名額作為試點，以有序、可控、穩健方法推行，當局會密切留意用家體驗、社會反應、路面情況等，評估道路和口岸的承載力，運作暢順後會以逐漸增加名額。

至於粵車可在港逗留的具體日數，她表示，特區政府會與廣東當局商討，初步預計可留港三數天，希望「粵車南下」旅客留港消費、在港住宿。

她指出，港車北上兩年前7月實施，當時市民十分興奮，可透過該政策自駕到訪廣東省旅行探親等。隨著港車北上愈來愈受歡迎，至今超過10萬輛參加，平均每五架私家車已有一架參與，亦指港車北上的車輛，佔港珠澳大橋雙向車流約4成，平均每日6000車次。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，港珠澳大橋人工島香港口岸的自動化「轉機停車場」，將於今年11月啟用，有1800個車位，每日至少可處理500輛車。

撰文：經濟通採訪組

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