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港鐵與政府就北環線融資簽協議，主線及支線不遲於2034年通車

08/07/2025

　　行政長官會同行政會議今日（8日）批准北環線項目第一部分的財務安排，政府與港鐵(00066)隨後簽訂第一部分項目協議，估計造價約為314億元。北環線主線及支線將合併為單一項目分兩期發展，以達致目標不遲於2034年同步開通主線及支線。

 

港鐵與政府就北環線融資簽協議，主線及支線不遲於2034年通車

行政長官會同行政會議批准北環線項目第一部分財務安排

 

　　簽訂協議後，港鐵會立即啟動較成熟和較迫切的工程，包括北環線主線當中由錦上路站通往牛潭尾車廠連接隧道和由新田站通往古洞站的兩段土木及結構工程，同時要求港鐵同步進行北環線支線的詳細規劃及設計，包括環境評估和鐵路方案刊憲等法定程序，並爭取以最快的速度完成。

 

港鐵須支付北環線第一部分項目全數造價

 

　　港鐵須自行全數支付北環線第一部分項目造價，包括承擔在北環線第一部分項目協議中協定因執行項目而產生的土地徵用費用。港鐵預期北環線第一部分項目造價將於約10年的時間內產生，擬建物業發展項目的財務貢獻、其內部資源、發行債務及其他方式，可能包括一系列不同的融資安排，為該等費用提供資金。

 

　　行政長官會同行政會議批准，採用「鐵路加物業」模式向港鐵批出錦上路站第二期、粉嶺北第13區（東）及第16區、古洞北第22區（東）、第26區（西）、第14區及第15區，和新田第4D區、第6A區及第2A區的用地作住宅及商業用途發展，將來會從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除一筆總數為390.5億元的固定總額，按付款當日價格計算，作為對港鐵公司推展北環線項目第一部分的財務資助。

 

　　港鐵及政府已同意採用「兩部分」模式。第一部分將涵蓋北環線主線的部分設計及建造，以及北環線支線之詳細規劃及設計。第二部分將根據進一步協議涵蓋北環線主線剩餘部分及北環線支線的建造，以及兩線（作為一條綜合鐵路線）的調試、營運及維修工作，即北環線項目。

 

　　「北環線支線」指香港新田站及深圳皇崗口岸站之間的鐵路線，途徑位於香港洲頭及河套區的兩個中途站。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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