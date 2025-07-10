教育局:所有日校明日停課，中一入學註冊明日暫停改下周一

由政務司司長領導的應對極端天氣督導委員會今日因應天氣情況的發展，發放最新資訊。受熱帶氣旋丹娜絲殘餘帶來的暴雨及狂風雷暴的影響，預計明日（11日）天氣情況持續惡劣，為確保學生的安全，並考慮到全港學校已陸續放暑假，停課對學生的學與教實際影響較少，教育局宣布所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心）明日將會停課。

中一入學註冊明日暫停改下周一

中一入學註冊手續原定今明兩日於獲派中學辦理，考慮到家長或已作安排於今日前往中學註冊，今日全日的原定註冊安排將維持不變。如家長選擇今日為子女向獲派中學註冊，應留意天氣情況及注意安全。明日辦理註冊手續的日期將改為下周一（14日）。如家長未能在上述日期親自或授權代表前往子女獲派中學辦理註冊手續，請聯絡獲派中學或教育局學位分配組，以便作出適當的註冊安排。

此外，社署轄下提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位明日將不會開放。市民如有需要，可聯絡有關中心或服務單位尋求協助。

保安局緊急事故中心將啟動監察市面

民政事務總署已經作好準備，在有需要時即時啟動緊急事故協調中心，並為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心。另外，渠務署已為全港約240個容易因淤塞而引致水浸的地點進行特別檢查及清理工作，並會繼續實施「及時清渠」的安排，合共180隊緊急應變隊伍會在全港各區進行檢查及清理渠道工作。

保安局轄下的緊急事故監察及支援中心已經作好部署，會於黑色暴雨警告信號發出時或今日下午5時起全面啟動，通過聯合運作平台監察市面情況，掌握各部門的實時資訊，以迅速評估風險，並制訂相應的應對方案和措施。

撰文：經濟通採訪組

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