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網約車規管｜網約平台、車輛及司機均須領牌，車輛數量設限，可自訂車費

15/07/2025

　　政府公布規管網約車框架，提出分別向網約車平台、車輛及司機發牌，平台及司機牌照有效期5年，車輛牌照則有效期1年，可每年續期至最多5年，其後需重新申請。網約車車輛數量會有限制，正研究具體數字，司機牌數則不設上限。另外，平台可因應市場情況自訂車費，而政府考慮就每個網約車程要求平台繳交徵費，以及要求平台按旗下車輛數目繳付牌照費。

 

網約車規管｜網約平台、車輛及司機均須領牌，車輛數量設限，可自訂車費

（資料圖片）

 

司機許可證數目不設限，有效期5年不得轉讓

 

　　運輸及物流局今日（15日）向立法會提交文件，提出網約車司機許可證數目不設上限，有效期5年，不得轉讓並可續期。當局要求司機須年滿21歲、持有私家車駕駛執照最少1年、申請牌照前5年內無嚴重交通定罪記錄，並須通過指定考核，預計與的士司機筆試相若。

 

車輛許可證有效期1年，車齡不能超過7年

 

　　當局擬限制網約車車輛數量，車輛許可證有效期1年，不得轉讓，可每年續期，最長5年。車輛要申請成為網約車須符合一系列要求，包括申請許可證時車齡不能超過7年、須購買商用車的第三者保險、每年驗車，以及車輛必須以個人名義登記。

 

　　至於網約車平台將設入場門檻，申請資格包括平台的營運經驗、資本投入及財力證明等，平台牌照有效期5年，不得轉讓。運輸署會就持牌平台服務作中期評核，決定是否延長牌照有效期。

 

爭取本立法年度通過主體法例，明年下半年邀平台參與

 

　　政府消息人士表示，目標今年第三季向立法會提交主體法例修訂，爭取本立法年度內通過，技術細節明年上半年透過附屬法例處理，下半年開始邀請平台參與和司機考核等籌備工作。

 

就網約車輛設總量限制，考慮道路承載能力

 

　　消息人士指，初步估計數個網約車平台會符合入場門檻，當局需要確保平台質素，如果太多平台，市民或花多眼亂，當局亦會就網約車輛設總量限制，期間考慮四大方向，包括市民出行體驗和方便程度、平台營運模式、公共交通服務影響，以及道路承載能力，但不會在現階段空泛地估算實際數目。

 

擬要求平台就每個網約車程繳交徵費

 

　　消息人士又說，網約車司機的資格與現時士司機的考核類似，當局希望吸引善用科技的年輕新血加入。另外，參考海外經驗，政府預計引入規管後短期內或會為的士業帶來衝擊，因此考慮要求平台就每個網約車程繳交徵費，再推出不同措施支援的士業提升服務水平。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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